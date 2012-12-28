У 33-летнего ельчанина нашли 110 граммов марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

Транспортные полицейские задержали в посёлке Елецкий Елецкого района 33-летнего мужчину с 110 граммами марихуаны.«В дежурную часть линейного подразделения был доставлен 33-летний местный житель, по визуальным признакам находящийся в состоянии опьянения. При личном досмотре у него обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Криминалистическое исследование установило, что содержимым пакета является марихуана массой примерно 110 граммов», — сообщает Управление на транспорте МВД России по ЦФО.Со слов самого мужчины, он нашел в зарослях травы несколько кустов дикорастущей конопли и собрал её для личного употребления.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере». Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.