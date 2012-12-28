Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Пропавшего без вести на СВО многодетного отца признали погибшим
Общество
Пропавшую в Липецке 7-летнюю девочку нашли в Новосибирске
Общество
В Липецкую область возвращается тепло
Погода в Липецке
Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Общество
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
У липчанина нашли 265 тысяч пачек сигарет на 34 миллиона рублей
Происшествия
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
На Лебедянском шоссе вспыхнул автомобиль
Происшествия
Дело — труба: муж с женой украли 11 труб от медицинской организации
Общество
Читать все
Из-за порыва дом на улице Лутова остался без света и горячей воды
Общество
17-летнюю девушку ищут с 29 сентября
Происшествия
Одна из лучших липецких тренеров по плаванию не смогла победить онкологию
Спорт
При реконструкции сетей водоснабжения оставили без света более 8,5 тысяч липчан и 130 юрлиц
Общество
Профессиональная воровка пыталась откупиться после грабежа
Общество
999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области
Общество
Концентрация пыли у асфальтобетонного завода превышала норму в 4 раза
Общество
В Ельце сгорела «Газель»
Происшествия
НЛМК научит школьников 3D-моделированию
НЛМК Live
На Неделина сгорел автомобиль «Ока»
Происшествия
Читать все
Общество
143
сегодня, 13:51
2

999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области

Установлены и эксплуатируются 239 шлагбаума для ограничения посещения лесов.

В лесах нашего региона завершилось проведение комплекса противопожарных мероприятий. Как сообщает Министерство лесного хозяйства Липецкой области, обустроено 999 километров противопожарных минерализованных полос — они замедляют распространение огня и не дают ему перейти на соседние участки.

Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление проведены на 104,6% от годового объема. На текущий момент их общая протяженность составила 8319 километров.

В хвойных лесах проведено устройство противопожарных разрывов. Установлено и эксплуатируются 239 шлагбаума с целью ограничения посещения лесов, размещено более 500 стендов и аншлагов по противопожарной тематике для ознакомления населения с информацией о мерах предупреждения лесных пожаров.

Аншлаги и информационные стенды у входов в лесные массивы напоминают отдыхающим о правилах поведения и мерах предосторожности.

MVpiuhYTR3ct3_y18ayF67dFfMMLK0vm3-Osh0hDnd0-Vtuwemc9mfffE2MrFGIESC1JANS73k3tJaq3h1XUfeaf.jpg

Также в лесах благоустроены зоны отдыха.

5k3VxyQf_CJ_IKTn4NKclVt2DqzLN3WMuGaZJ3spwUgLdK98g7oWtwUOgqaGb3cBhlB6XQRgK33FX0wggIggRKR4.jpg

В эти выходные впервые за долгое время можно отправиться в лес с чистой совестью: в лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим, действовавший со 2 июня. Сняты ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.

Фото - vk.com/uprlesxoz48
лес
1
0
0
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Охотник
19 минут назад
Вы поаккуратнее в лесах, а то и за дичь могут принять. Охотничий сезон открыт. Поэтому и сняли ограничения.
Ответить
Смысл
59 минут назад
тратиться на шлагбаумы когда можно сразу высокий забор с колючей проволокой как на Титова
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить