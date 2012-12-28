Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
999 километров противопожарных минерализованных полос обустроено в лесах Липецкой области
Установлены и эксплуатируются 239 шлагбаума для ограничения посещения лесов.
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление проведены на 104,6% от годового объема. На текущий момент их общая протяженность составила 8319 километров.
В хвойных лесах проведено устройство противопожарных разрывов. Установлено и эксплуатируются 239 шлагбаума с целью ограничения посещения лесов, размещено более 500 стендов и аншлагов по противопожарной тематике для ознакомления населения с информацией о мерах предупреждения лесных пожаров.
Аншлаги и информационные стенды у входов в лесные массивы напоминают отдыхающим о правилах поведения и мерах предосторожности.
Также в лесах благоустроены зоны отдыха.
В эти выходные впервые за долгое время можно отправиться в лес с чистой совестью: в лесах Липецкой области завершился особый противопожарный режим, действовавший со 2 июня. Сняты ограничения на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспорта.
Фото - vk.com/uprlesxoz48
