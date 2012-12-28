Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Липецкая вечЁрка: погибший от ранения подросток, момент ДТП на Студеновской и рост цен на бензин
Судебная тяжба Липецкой городской поликлиники №1 с подрядчиком закончилась мировым соглашением
Происшествия
332
33 минуты назад
ДТП со скорой обошлось без пострадавших
Водитель скорой двигался вниз по улице Петвомайской c использованием световых и звуковых сигналов.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель скорой двигался вниз по улице Первомайской c использованием световых и звуковых сигналов. А девушка за рулём легкового автомобиля «Хёндай Элантра» на пересечении с улицей Пушкина тронулась на зелёный свет светофора.
В результате машины столкнулись. К счастью, никто не пострадал.
Фото пресс-службы УМВД России по Липецкой области
0
0
0
0
1
Комментарии