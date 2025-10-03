Первая сессия Липецкого горсовета седьмого созыва: белые розы для спикера, наставления от мэра и автографы для бойцов
Происшествия
13 минут назад
Неотложка попала в ДТП в Липецке
Авария произошла на перекрёстке.
Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, их нет: на месте работают аварийные комиссары.
