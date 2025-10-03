Неотложка попала в ДТП в Липецке

Авария произошла на перекрёстке.

Сегодня утром на пересечении улиц Пушкина и Первомайской в Липецке столкнулись легковушка и машина скорой помощи.Информация о пострадавших уточняется. Предварительно, их нет: на месте работают аварийные комиссары.