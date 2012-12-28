У 27-летнего мужчины изъяли 1,9 грамма мефедрона

Ему грозит до 10 лет колонии.

Прокуратура Октябрьского района Липецка направила в суд уголовное дело 27-летнего ранее не судимого уроженца Казахстана, обвиняемого в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотиков в крупном размере.— По данным следствия, в июле этого года мужчина приобрел и хранил при себе для личного употребления 1,9 грамма мефедрона. Но наркотики были изъяты полицейскими, — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.Действия мужчины квалифицированы по части второй статьи 228 УК РФ, санкции которой — до 10 лет лишения свободы.