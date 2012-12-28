Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
В Липецке пассажир такси избил водителя гаечным ключом, который таксист хотел применить для самозащиты
Общество
287
сегодня, 16:33
1
В районах Тракторного, Карьера и Сырского рудника отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 3 октября станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители Тракторного, Карьера, Сырского рудника, части центра Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».
С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б, 3 по улице Плеханова, №№ 13, 13а по улице Зегеля, №№ 4, 6 по улице Логовой, №№ 4, 12 по улице Вавилова, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, Вавилова, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, в переулке Узорном.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 2, 2а, 10 по улице Одоевского, №№ 17, 95 по улице Карбышева, обесточат улицу маршала Рыбалко.
0
0
0
1
0
Комментарии (1)