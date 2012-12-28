Все новости
Общество
287
сегодня, 16:33
1

В районах Тракторного, Карьера и Сырского рудника отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 3 октября станут плановые ремонтные работы на сетях – с неудобствами столкнутся жители Тракторного, Карьера, Сырского рудника, части центра Липецка, предупредили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ подачу холодной воды приостановят в частном секторе Тракторного – на улицах Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, по проезду Ильича, в переулках 1-м Лесном, 2-м Лесном, Линейном, 2-м Моторном, Моторном, Театральном, 2-м Театральном, Садовом, 2-м Садовом, Спортивном.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах №№ 1а, 1б, 3 по улице Плеханова, №№ 13, 13а по улице Зегеля, №№ 4, 6 по улице Логовой, №№ 4, 12 по улице Вавилова, № 2 по улице Прудной, в частном секторе улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского, Вавилова, Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, в переулке Узорном.

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

3 октября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, №№ 2, 2а, 10 по улице Одоевского, №№ 17, 95 по улице Карбышева, обесточат улицу маршала Рыбалко.
отключение вода
0
0
0
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юю
40 минут назад
Когда рир энерго проинформирует жителей старых микрорайонов о проблемах с горячим водоснабжением в вечернее время в часы пиковых нагрузок. Приходим с работы в квартиру, и так там холод, так еще и горячей воды нет. Сколько будут решать проблему, как организуют перерасчет размера платы, пора ли включать жителям квартир водонагреватели или пересматривать распорядок дня чтоб застать дома горячую воду.
Ответить
