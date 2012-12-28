Момент массового ДТП на Студёновской: водитель «Субару» уходил от столкновения с перерезавшей ему дорогу «Ладой»
Происшествия
36 минут назад
Мошенники обрадовали 48-летнюю женщину посылкой и оформили на неё кредит
А 47-летнему мужчине сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи. Он лишился 138 000 рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, женщине написали «ВКонтакте» и сообщили радостное известие — на её имя поступила посылка.
Чтобы прибыл курьер, нужно было назвать код из SMS. Женщина его назвала, а после узнала — на её имя оформлена кредитная карта в банке и с неё уже списано 48 000 рублей.
46-летнюю липчанку обманули на 90 000 рублей под предлогом продажи бытовки. С продавцом-мошенником она общалась месяц, но после поступления денег за товар с 8 сентября все контакты прекратились.
А 47-летнему мужчине от имени «Ростелекома» сообщили о необходимости продления договора на оказание услуг связи. Он лишился 138 000 рублей.
