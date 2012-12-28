Все новости
На Студеновской столкнулись четыре машины
Происшествия
Пятилетней девочке, пострадавшей в ДТП на Студеновской, понадобилась госпитализация
Происшествия
Короткое замыкание без последующего горения «вырубило» свет на микрорайонах Юго-Запада
Происшествия
Более десяти улиц Липецка останутся без света
Общество
55-летнего обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов в Кулешовке отправили в СИЗО
Общество
«Опель» буквально запрыгнул на «Ладу»
Происшествия
Сегодня в Липецке: протяжный вой сирен, открытие сезона в «Унионе», сколько стоит переманить работника
Общество
Тело 55-летнего мужчины нашли на улице
Происшествия
73-летнюю пенсионерку мошенники обманули через мессенджер MAX
Происшествия
В Липецке задержан подозреваемый в краже сумки и хищении денег с банковского счета
Происшествия
Пьяный сосед напал на женщину с ножом за то, что она не платит за коммунальные услуги
Происшествия
В Липецке спасли провалившуюся в дренажный колодец собаку
Общество
В центре Липецка отключились светофоры
Общество
Драка у липецкого бара закончилась для 28-летнего мужчины судом
Происшествия
У любителя пьяной езды конфисковали «Киа Оптима»
Происшествия
Житель Усмани «налихачил» на своем автомобиле на 204 штрафа и 218 тысяч рублей
Общество
В районах Тракторного и Сырского рудника отключат холодную воду, на Соколе — свет
Общество
Задолжавший по штрафам ГАИ 218 000 рублей усманец едва не остался без прав
Происшествия
В Центре карьеры НЛМК студентам рассказали о машиностроении и 3D-печати
НЛМК Live
Передано в суд дело жителя Грязинского района, обвиняемого в покушении на убийство
Происшествия
Погода в Липецке
356
сегодня, 17:21

В Липецкой области сухо и до +15

Ночные заморозки отступают.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки маловероятны.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 октября – 6 градусов тепла, что на 3 градуса ниже климатической нормы, 3 и 4 октября – 8-10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится, до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем – от +10 до +15.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.

День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году – 4 градуса мороза.
