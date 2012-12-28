В Липецкой области сухо и до +15

Ночные заморозки отступают.

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется высоким, осадки маловероятны.Среднесуточные температуры воздуха составят: 2 октября – 6 градусов тепла, что на 3 градуса ниже климатической нормы, 3 и 4 октября – 8-10 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 октября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточный, ночью слабее, 5-10 м/сек, днем немного усилится, до 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -3 до +2 градусов, днем – от +10 до +15.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет около 0 градусов, днем – от +11 до +13 градусов.День 2 октября стал самым теплым в Липецке в 1991 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2013 году – 4 градуса мороза.