Племянница обчистила банковский счёт дяди

За неделю женщина успела потратить 93 053 рубля.

Становлянский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно за кражу с банковского счёта родного дяди (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в июне этого года у дома №12 по улице Молодёжной в селе Берёзовка Становлянского округа женщина похитила из автомобиля «Шкода Рапид» родного дяди банковскую карту.До этого мужчина, который работает вахтовым методом в Москве, пришёл к ней домой и попросил купить ему алкоголь. А потом племянница попросила у него в долг 70 000 рублей для погашения кредита — а тот отказал. Тогда племянница решила взять инициативу в свои руки и похитила банковскую карту дяди, спрятанную в подлокотнике автомобиля. Тем более что запасной ключ от машины у неё был. А дядя в это время был сильно пьян и назвал пин-код от неё.После этого женщина неделю — с 14 по 21 июня жила за чужой счёт, в том числе погасила свой кредит. С украденной карты она снимала деньги и расплачивалась ей за покупки в магазинах, потратив в общей сложности 93 053 рубля 99 копеек.В суде женщина полностью признала вину, но от дачи показаний против себя отказалась. Также к моменту вынесения приговора она полностью возместила дяде ущерб и вернула ему карту.