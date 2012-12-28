Все новости
Происшествия
405
сегодня, 14:33
2

Племянница обчистила банковский счёт дяди

За неделю женщина успела потратить 93 053 рубля.

Становлянский районный суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы условно за кражу с банковского счёта родного дяди (по пункту «г» части третьей статьи 158 УК РФ).

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в июне этого года у дома №12 по улице Молодёжной в селе Берёзовка Становлянского округа женщина похитила из автомобиля «Шкода Рапид» родного дяди банковскую карту.

До этого мужчина, который работает вахтовым методом в Москве, пришёл к ней домой и попросил купить ему алкоголь. А потом племянница попросила у него в долг 70 000 рублей для погашения кредита — а тот отказал. Тогда племянница решила взять инициативу в свои руки и похитила банковскую карту дяди, спрятанную в подлокотнике автомобиля. Тем более что запасной ключ от машины у неё был. А дядя в это время был сильно пьян и назвал пин-код от неё.

После этого женщина неделю — с 14 по 21 июня жила за чужой счёт, в том числе погасила свой кредит. С украденной карты она снимала деньги и расплачивалась ей за покупки в магазинах, потратив в общей сложности 93 053 рубля 99 копеек.

В суде женщина полностью признала вину, но от дачи показаний против себя отказалась. Также к моменту вынесения приговора она полностью возместила дяде ущерб и вернула ему карту.
кража
0
1
0
0
3

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Закон
31 минуту назад
Передача карты или пин-кода третьим лицам запрещена!
Ответить
Дядя
53 минуты назад
Хорошая племянница. Всем бы такую!
Ответить
