Общество
112
25 минут назад

Глава МЧС оценил современные системы оповещения в Липецкой области

Александр Куренков проверил готовность региональной системы гражданской обороны к чрезвычайным ситуациям и передал спасателям новую технику.

В рамках визита в Липецкую область министр МЧС России Александр Куренков проинспектировал готовность региональной подсистемы РСЧС к защите населения от природных и техногенных угроз. Особое внимание в преддверии Дня гражданской обороны было уделено внедрению современных технологий оповещения и состоянию защитных сооружений. Александр Куренков в сопровождении Игоря Артамонова в школе №60 ознакомился с уникальной системой оповещения через домофоны местного производства. Эти цифровые панели с видеонаблюдением интегрированы с системой-112 и позволяют точечно информировать жителей — от целого микрорайона до конкретной квартиры — о чрезвычайных ситуациях, авариях и пожарах.

Глава МЧС страны и губернатор Липецкой области побывали в местном ЦУРе.

В Центре управления регионом Куренкову продемонстрировали инновационную 3D-модель города, которая с учетом рельефа местности и звукоизоляции современных окон точно определяет зоны слышимости сигналов оповещения. Этот подход позволяет перейти от теоретических расчетов к практической оценке охвата населения системами оповещения, существенно повышая уровень безопасности граждан.

В регионе установлены уже 22 тысячи камер наблюдения, 5,5 тысячи из которых – с видеоаналитикой. Как сообщил губернатор Липецкой области, система эффективно себя показала – 68% правонарушений удалось раскрыть с помощью записей с видеокамер.

- Мы хотели показать, то, что в регионе сделано по линии гражданской обороны, по линии МЧС, по линии пожарной охраны. Мы фиксируем, что вышли на уровень требований министерства по чрезвычайным ситуациям, - сказал на встрече главой МЧС губернатор Игорь Артамонов.

0T3A0199.jpg

По словам главного спасателя страны, в Липецкой области есть любопытные наработки.

- Эти наработки, на мой взгляд, требуют распространения. Этот опыт, однозначно, не должен умалчиваться. На проведенной в Липецке межведомственной комиссии по аппаратно-программному комплексу «Безопасный город» обсудили липецкие наработки. Развитие цифровых инструментов способно повысить эффективность прогнозирования кризисных ситуаций и происшествий на территории региона, - сказал глава МЧС России Александр Куренков

Важным событием визита стала церемония вручения новой спецтехники спасательным подразделениям, которую провели совместно Александр Куренков и Игорь Артамонов.

IMG_0165.JPG

IMG_0164.JPG

Александр Куренков передал в распоряжение Главного управления МЧС России по Липецкой области двенадцать единиц пожарно-спасательной техники.

Она будет направлена в пожарные подразделения Липецка, Данкова, Чаплыгина, а также в специализированную пожарно-спасательную часть и инспекцию по маломерным судам (ГИМС).

Автолестница АЛ-30 даст возможность эффективно работать на высоте при тушении пожаров в многоэтажках и на промышленных объектах. Беспилотные комплексы предназначены для ведения воздушной разведки круглосуточно. Они играют важную роль в мониторинге паводков, поиске людей в лесу и оценке последствий крупных ЧС. Автомобили повышенной проходимости улучшат мобильность подразделений, обеспечивая быстрое прибытие спасателей в отдаленные и труднодоступные точки области в любую погоду.

Патрульный катер ПК-500 пополнит флот ГИМС. Судно быстро выходит на глиссирующий режим и может принять на борт до шести человек. Специализированные грузовые автомобили КамАЗ усилят мобильный логистический комплекс управления и обеспечат оперативную доставку сил и средств, в том числе аварийно-спасательного оборудования и модулей жизнеобеспечения, в зоны чрезвычайных ситуаций.

Министр отметил высокий уровень подготовки личного состава и оснащенности подразделений МЧС региона.

Фото пресс-службы правительства Липецкой области, ГУ МЧС России по Липецкой области
Комментарии

