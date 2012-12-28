Все новости
сегодня, 18:13
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса

Сборная Липецкой области заняла 3-е место в международных соревнованиях.

Воспитанница конь-колодезьской СШОР им. А.М. Никулина Арина Балашова трижды поднялась на пьедестал почёта международных соревнований в Минске на призы Белорусской федерации стрелкового спорта.

Самой ценной стала медаль в олимпийском упражнении по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров в трёх положениях. В квалификации Арина набрала 586 очков (из 600 возможных) и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Теперь ученица Анастасии Подкауры без преувеличения принадлежит к элите стрелкового спорта страны. По итогам финальных стрельб Балашова завоевала «серебро».

Ещё две «серебряные» награды меткая девушка заслужила в стрельбе из пневматической винтовки, 60 выстрелов (ВП-60), а также в состязаниях смешанных пар по стрельбе из пневматической винтовки. Здесь радость успеха с нею разделил одноклубник Николай Андрюшин (тренер Денис Звягинцев).

6irsXMygK1myXflBQTE5dDGN_z7wCpHDcL8v5IQ4G0dFkg46Uvfm6TR9_w_YBuGTk1G5caSxVkWdkQwUNsO_PZau.jpg

Балашова и Андрюшин

В «ВП-60» в финал прошла и наша землячка Елена Кретинина, которая заняла 11-е место. Липецкую область представляли 11 стрелков, которые позволили сборной нашего региона занять 3-е место в общекомандном зачёте.

TlENPFz3R6ulXCsEXn7_21BmBmUKkZVOMdIeHJ_Acxs4g39TO5kcnCkT4fShcGHkTe9BzxN8rq6AIDZ0RPoAoSdY.jpg

Сборная Липецкой области. Фото из архива участников соревнований
Комментарии (1)

Михалыч
14 минут назад
Молодцы!
