сегодня, 18:13
Девушка из Конь-Колодезя настреляла на норматив мастера спорта международного класса
Сборная Липецкой области заняла 3-е место в международных соревнованиях.
Самой ценной стала медаль в олимпийском упражнении по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров в трёх положениях. В квалификации Арина набрала 586 очков (из 600 возможных) и выполнила норматив мастера спорта международного класса. Теперь ученица Анастасии Подкауры без преувеличения принадлежит к элите стрелкового спорта страны. По итогам финальных стрельб Балашова завоевала «серебро».
Ещё две «серебряные» награды меткая девушка заслужила в стрельбе из пневматической винтовки, 60 выстрелов (ВП-60), а также в состязаниях смешанных пар по стрельбе из пневматической винтовки. Здесь радость успеха с нею разделил одноклубник Николай Андрюшин (тренер Денис Звягинцев).
Балашова и Андрюшин
В «ВП-60» в финал прошла и наша землячка Елена Кретинина, которая заняла 11-е место. Липецкую область представляли 11 стрелков, которые позволили сборной нашего региона занять 3-е место в общекомандном зачёте.
Сборная Липецкой области. Фото из архива участников соревнований
