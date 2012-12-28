В Липецкой области выросло производство яиц

Производство молока также выросло, а вот производство мяса – снизилось.

127,6 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-августе, на 3,5% выше, чем за восемь месяцев 2024 года, сообщает Липецкстат.Так, выросли с начала года производство молока (+7%) и яиц (+7,4%) – до 231,3 тысячи тонн и 623,2 миллиона штук соответственно. Вместе с тем, производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 2,5% и составило 260,9 тысячи тоннНадой молока на одну корову составил 6853 килограмма (104,7% к январю-августу 2024 года), яйценоскость кур-несушек была 198 штук, год назад – 202 штуки.Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 114,8 тысячи голов (99,4% к 1 сентября 2024 года), в том числе коров – 42,4 тысячи (97,2%); свиней – 767,8 тысячи (94%), овец и коз – 65,4 тысячи голов (91,2%).