«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
43-летний мужчина заплатил за интим-услуги 76 000 рублей
Происшествия
В дома центра Липецка ограничена подача воды
Общество
Из-за аварии на трубопроводе, расположенном в заболоченной местности, часть Сокола остается без воды
Общество
За сломанную полицейскому руку 29-летний беглец из колонии получил 10 лет лишения свободы
Происшествия
Из контейнеров пропало стройматериалов и техники на полмиллиона рублей
Происшествия
Пять классов в трёх школах Липецка переведены на дистанционку
Общество
В Липецкой области выросло производство яиц
Общество
Рязанский суд вынес приговор липчанке за покушение на убийство новорожденного сына 17-летней давности
Происшествия
Общество
62
23 минуты назад

В Липецкой области выросло производство яиц

Производство молока также выросло, а вот производство мяса – снизилось.

127,6 миллиарда рублей составил объем производства сельхозпродукции в Липецкой области в январе-августе, на 3,5% выше, чем за восемь месяцев 2024 года, сообщает Липецкстат.

Так, выросли с начала года производство молока (+7%) и яиц (+7,4%) – до 231,3 тысячи тонн и 623,2 миллиона штук соответственно. Вместе с тем, производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 2,5% и составило 260,9 тысячи тонн
.
Надой молока на одну корову составил 6853 килограмма (104,7% к январю-августу 2024 года), яйценоскость кур-несушек была 198 штук, год назад – 202 штуки.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 сентября 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 114,8 тысячи голов (99,4% к 1 сентября 2024 года), в том числе коров – 42,4 тысячи (97,2%); свиней – 767,8 тысячи (94%), овец и коз – 65,4 тысячи голов (91,2%).
статистика
0
0
0
0
2

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
