«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Происшествия
524
сегодня, 09:31
1
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Среди пострадавших — десятилетняя девочка.
В Липецке 29 сентября в районе часа дня на Лебедянском шоссе 43-летний водитель автомобиля «Лада Нива» совершил наезд на стоящую «Киа», за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Женщина и ее 10-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение с травмами.
Около 15.00 в тот же день в Усманском районе на трассе «Усмань – Липецк» столкнулись погрузчик под управлением 20-летнего водителя и автомобиль «Мицубиси». 65-летний водитель иномарки в результате аварии получил травмы.
0
1
2
1
0
Комментарии (1)