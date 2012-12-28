Все новости
Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчане два месяца живут без горячей воды
Общество
Пенсионерка из Усманского района предстанет перед судом за кражу кошелька в магазине
Общество
Губернатор придумал знак отличия для креативных чиновников
Общество
Сегодня в Липецке: бордель на театральной сцене, сколько пьют липчане – цифры завораживают
Общество
Мощная вспышка на Солнце отразилась северным сиянием над Липецкой областью
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших
Происшествия
В Грязях подача тепла в многоквартирные жилые дома начнётся уже завтра
Общество
НЛМК сократил потребление природной воды за счет ее повторного использования
НЛМК Live
Происшествия
524
сегодня, 09:31
1

Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших

Среди пострадавших —  десятилетняя девочка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, за последние сутки на территории области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых травмы получили три человека.

В Липецке 29 сентября в районе часа дня на Лебедянском шоссе 43-летний водитель автомобиля «Лада Нива» совершил наезд на стоящую «Киа», за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Женщина и ее 10-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение с травмами.

Около 15.00 в тот же день в Усманском районе на трассе «Усмань – Липецк» столкнулись погрузчик под управлением 20-летнего водителя и автомобиль «Мицубиси». 65-летний водитель иномарки в результате аварии получил травмы.
ДТП
0
1
2
1
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
кит
сегодня, 09:42
Два ДТП в области за сутки ! Ведь можем !Так держать !
Ответить
