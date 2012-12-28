Два ДТП за сутки в регионе: трое пострадавших

Среди пострадавших — десятилетняя девочка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, за последние сутки на территории области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых травмы получили три человека.В Липецке 29 сентября в районе часа дня на Лебедянском шоссе 43-летний водитель автомобиля «Лада Нива» совершил наезд на стоящую «Киа», за рулем которой находилась 38-летняя женщина. Женщина и ее 10-летняя пассажирка была доставлена в медучреждение с травмами.Около 15.00 в тот же день в Усманском районе на трассе «Усмань – Липецк» столкнулись погрузчик под управлением 20-летнего водителя и автомобиль «Мицубиси». 65-летний водитель иномарки в результате аварии получил травмы.