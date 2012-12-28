«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
30 минут назад
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 30 сентября холодную воду в Липецке отключат в центральной части Липецка и части района карьера – без холодной воды временно останутся жители девяти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».
