Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
В Липецкую область приходят заморозки
Погода в Липецке
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Культура
Размахивал карточками, словно шашкой – судья-тинэйджер вынес «Металлургу» 7 предупреждений и 3 удаления
Спорт
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
Липецкие хоккеисты обыграли… «Липецк»
Спорт
Липецкая вечЁрка: включение тепла, передел транспортного рынка и привет от Никиты Михалкова
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Тренер «Металлурга» верит в героизм подопечных
Спорт
Общество
30 минут назад

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 30 сентября холодную воду в Липецке отключат в центральной части Липецка и части района карьера – без холодной воды временно останутся жители девяти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах №№ 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 13, 13а по улице Зегеля, № 3 по улице Плеханова, №№ 24, 24/1, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой, в частном секторе улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Циолковского, 34/4, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
отключение воды
