На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 30 сентября холодную воду в Липецке отключат в центральной части Липецка и части района карьера – без холодной воды временно останутся жители девяти улиц, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу ресурса ограничат в домах №№ 1а, 1б на площади Плеханова, №№ 13, 13а по улице Зегеля, № 3 по улице Плеханова, №№ 24, 24/1, 26, 26а, 26б, 28, 28а, 30, 30/2, 30/3, 30/4, 32, 32/1, 32/2, 32/3, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 34/5, 40 по улице Циолковского, № 42 по улице Терешковой, в частном секторе улиц Арктической, Красной, 20-го Партсъезда, Маяковского. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Циолковского, 34/4, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.