«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
148
28 минут назад
1
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
31-летняя женщина лишена водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина лишена водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Но несмотря на это, она всё равно села за руль «Волги».
Если липчанка будет уклоняться от обязательных работ — ей грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
1
0
1
0
0
Комментарии (1)