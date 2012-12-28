Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ

31-летняя женщина лишена водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования.

31-летняя липчанка получила 120 часов обязательных работ за управление автомобилем, не имея такого права (по части второй статьи 12.7 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина лишена водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Но несмотря на это, она всё равно села за руль «Волги».Если липчанка будет уклоняться от обязательных работ — ей грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.