Никита Михалков ответил на привет от Аллы Пугачёвой в Липецке
Культура
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
Липчан предупреждают о заморозках
Погода в Липецке
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
В Липецкой области раскрыта кража денег из банкомата
Происшествия
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Пришли к ним в квартиру и ужаснулась: разруха, грязь, вонь»
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Общество
ИИ помогает коммунальщикам отфутболивать липчан?
Общество
На улице Титова хлещет кипяток
Общество
Поджигателю из сквера Ани Гайтеровой дали 5 суток административного ареста
Происшествия
Юрий Итин: «После Мастерской Михалкова мы поняли: нужно менять философию декораций и художественно-постановочную часть»
Культура
Юный ельчанин задержан за распространение наркотиков
Происшествия
Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ
Происшествия
Украденные 50 плиток шоколада придётся отработать
Происшествия
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Общество
Обматерившего инспектора ДПС пьяного водителя оштрафовали на 20 000 рублей
Происшествия
Происшествия
148
28 минут назад
1

Лишённая прав липчанка села за руль «Волги»: женщина получила 120 часов обязательных работ

31-летняя женщина лишена водительских прав за отказ от прохождения медосвидетельствования.

31-летняя липчанка получила 120 часов обязательных работ за управление автомобилем, не имея такого права (по части второй статьи 12.7 КоАП РФ).

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, женщина лишена водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Но несмотря на это, она всё равно села за руль «Волги».

Если липчанка будет уклоняться от обязательных работ — ей грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
ПДД
нарушение
1
0
1
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
20 минут назад
А какие обязательные работы она будет выполнять?
Ответить
