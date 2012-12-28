«В старый «Мерседес» я могу посадить до ста пассажиров. А сколько их поместится в новый «Волгабас»?
Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей
Во время наведения красоты собака получила травму лапы.
«Ветеринарный врач, к которому хозяйка собаки обратилась в тот же день, диагностировал у животного разрыв передней крестообразной связки правового коленного сустава и провел операцию, направленную на лечение травмы», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Хозяйка собаки попросила взыскать затраченные на лечение животного 30,7 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы. Её иск был удовлетворён.
