Общество
281
51 минуту назад
1

Неудачная стрижка йоркширского терьера обошлась груминг-салону в 47 тысяч рублей

Во время наведения красоты собака получила травму лапы.

Суд взыскал с груминг-салона 47 тысяч рублей в пользу хозяйки травмированного во время комплексной стрижки йоркширского терьера. После наведения красоты женщина обнаружила у питомца травму лапы. А на момент обращения за услугами грумера животное было здорово.

«Ветеринарный врач, к которому хозяйка собаки обратилась в тот же день, диагностировал у животного разрыв передней крестообразной связки правового коленного сустава и провел операцию, направленную на лечение травмы», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Хозяйка собаки попросила взыскать затраченные на лечение животного 30,7 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы. Её иск был удовлетворён.
собаки
животные
2
0
0
0
4

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
за собаку
16 минут назад
47 тысяч,а за человека штраф 5 тысяч в пользу государства,человеческая жизнь простого человека копейки не стоит.
Ответить
