К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной

если управление главного смотрителя найдет подрядчика.

Администрация Липецка объявила о поиске исполнителя работ для благоустройства пруда на улице Земной (в Левобережном районе напротив Зеленого острова).За 1,2 млн рублей подрядчику надлежит спилить все мертвые деревья на его берегах и провести санитарную обрезку здоровых — в техзадании указано, что сразу после обрезки все спилы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе (кто-то когда-то видел, чтобы опиловщики этим когда-то занимались?). Также исполнителю работ необходимо окосить прибрежную территорию, убрать с нее мусор, а также вынуть из пруда мусор массой до 60 кг.Все эти работы должны быть завершены к 30 ноября.