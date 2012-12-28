В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
если управление главного смотрителя найдет подрядчика.
За 1,2 млн рублей подрядчику надлежит спилить все мертвые деревья на его берегах и провести санитарную обрезку здоровых — в техзадании указано, что сразу после обрезки все спилы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе (кто-то когда-то видел, чтобы опиловщики этим когда-то занимались?). Также исполнителю работ необходимо окосить прибрежную территорию, убрать с нее мусор, а также вынуть из пруда мусор массой до 60 кг.
Все эти работы должны быть завершены к 30 ноября.
