Выпавшая с балкона липецкой высотки девушка – москвичка
Происшествия
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
В центре Липецка отключение воды из-за аварии на сетях водоснабжения
Общество
На Центральном рынке продолжается лето!
Общество
В России Росреестр насчитал 8 «именных» городов: В Липецкой области таких топонимов более полусотни
Общество
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
На улице Минской из окна выбросили раковину
Происшествия
«Липецкие театральные встречи» открыла премьера фильма «Никита» о Михалкове
Общество
В Липецкой области еще один дождливый день
Погода в Липецке
«Сладкая» месть: липчанин испортил двигатель «Audi» бывшей жены сахаром
Происшествия
В районе Сокола – большое отключение холодной воды
Общество
Подача тепла в социальные учреждения начинается с сегодняшнего дня
Общество
Сегодня в Липецке: семейные ценности– четверть липчан согласны на детей вне брака, день, когда нельзя целоваться
Общество
«Металлург» в Рязани будет судить самый юный арбитр в истории клуба
Спорт
Еще одна ночь прошла при «желтом уровне»
Происшествия
К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной
Общество
Общество
209
23 минуты назад
2

К концу осени в Липецке благоустроят пруд на улице Земной

если управление главного смотрителя найдет подрядчика.

Администрация Липецка объявила о поиске исполнителя работ для благоустройства пруда на улице Земной (в Левобережном районе напротив Зеленого острова).

За 1,2 млн рублей подрядчику надлежит спилить все мертвые деревья на его берегах и провести санитарную обрезку здоровых — в техзадании указано, что сразу после обрезки все спилы диаметром более 2 см необходимо замазать садовой замазкой или закрасить масляной краской на натуральной олифе (кто-то когда-то видел, чтобы опиловщики этим когда-то занимались?). Также исполнителю работ необходимо окосить прибрежную территорию, убрать с нее мусор, а также вынуть из пруда мусор массой до 60 кг.

Все эти работы должны быть завершены к 30 ноября.
пруд
благоустройство
0
2
0
0
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Смотритель
5 минут назад
Наверное кто-то там поселился, и очень скоро пруд будет в собственности.
Ответить
Сергей Б
15 минут назад
Я понимаю, что, согласно законодательству, муниципальным службам необходимо полностью расходовать средства, выделенные на год. Иначе снизят финансирование. Да, это абсурдно, но так. НО ЭТОТ ПРУД КОМУ НУЖЕН???
Ответить
