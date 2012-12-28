Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками
Происшествия
53-летняя жительница Станового перевела мошенникам 915 000 рублей
А 18-летнего парня обманули на 188 000 под предлогом продления срока действия сим-карты.
40-летний мужчина хотел купить билеты в кино, но нарвался на мошенников и потерял 11 450 рублей.
А 66-летняя женщина поверила давно несуществующему «Пенсионному фонду» и передала данные карты для зачисления выплат. В результате у неё списали 7 000 рублей.
