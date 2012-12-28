Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Дмитрий Харатьян побывал на могиле деда в Липецке
Общество
Цены на бензин растут все быстрее
Общество
Дефицит бензина объяснили несвоевременной отгрузкой нефтеперерабатывающими заводами и увеличением сроков доставки
Общество
На Октябрьском мосту столкнулись три автомобиля
Происшествия
Липецкая вечЁрка: ситуация с бензином, штрафы за съемку БПЛА и снова ДТП на Октябрьском мосту
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Житель Липецка задержан за мошенничество с автозапчастями на сумму свыше 2 млн рублей
Происшествия
41-летний мужчина в гостях зарезал сожительницу, а потом обчистил её сумку
Происшествия
Двое на квадроцикле скрылись от охотинспектора
Общество
В Липецкой области ночью ожидаются заморозки
Погода в Липецке
Читать все
В столкновении «Лады Гранта» с «Киа» погиб водитель отечественного автомобиля
Происшествия
Вариант «А»: подарить цветы и помириться. Вариант «Б»: убить женщину ножом и топором
Происшествия
19-летний парень пырнул друга ножом в плечо
Происшествия
Наезд на пешехода на Первомайской: женщина госпитализирована
Происшествия
В Липецке из здания магазина украли 11 миллионов рублей
Происшествия
В Липецке задержан повторно севший за руль пьяным водитель и его пассажир с наркотиками
Происшествия
Суд приговорил Сергея Кажакина к 17 годам лишения свободы
Происшествия
53-летняя жительница Станового перевела мошенникам 915 000 рублей
Происшествия
Жительница Краснинского района осуждена за кражу с банковского счета подростка
Происшествия
В Липецкой области автоинспекторы помогли роженице вовремя доехать до роддома
Общество
Читать все
Происшествия
130
31 минуту назад
1

53-летняя жительница Станового перевела мошенникам 915 000 рублей

А 18-летнего парня обманули на 188 000 под предлогом продления срока действия сим-карты.

25 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя жительница Станового. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c июня по июль женщина пыталась получить дополнительный заработок на продаже акций и перевела мошенникам 915 000 рублей.

18-летнего парня обманули под предлогом продления договора действия сим-карты — он передал конфиденциальные данные и лишился 188 000 рублей.

40-летний мужчина хотел купить билеты в кино, но нарвался на мошенников и потерял 11 450 рублей.

А 66-летняя женщина поверила давно несуществующему «Пенсионному фонду» и передала данные карты для зачисления выплат. В результате у неё списали 7 000 рублей.
мошенничество
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липчанин
22 минуты назад
Поразмышлял почему не уменьшается такие новости. Думаю ,что когда мы покупая товар,услуги не вникаем до конца во все правила и плюс кто нам оказывает это не обьясняет что ,как и почему.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Зажигалки по паспорту, охлажденные кредиты — законы, которые вступают в силу в сентябре
Здоровье
Заболеваемость ОРВИ за неделю выросла на 32%
Общество
Две центральные улицы Липецка перекрываются на время реконструкции теплосетей
Общество
Пребывание в лесах области ограничено до 30 сентября
Общество
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Здоровье
С отравлением грибами в больнице остаётся одна пациентка
Общество
При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью
Экономика
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
Вложения липчан в страхование выросли на 38%
Экономика
Расходы липчан на платные услуги выросли на 1,5%
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить