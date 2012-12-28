53-летняя жительница Станового перевела мошенникам 915 000 рублей

А 18-летнего парня обманули на 188 000 под предлогом продления срока действия сим-карты.

25 сентября в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя жительница Станового. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c июня по июль женщина пыталась получить дополнительный заработок на продаже акций и перевела мошенникам 915 000 рублей.18-летнего парня обманули под предлогом продления договора действия сим-карты — он передал конфиденциальные данные и лишился 188 000 рублей.40-летний мужчина хотел купить билеты в кино, но нарвался на мошенников и потерял 11 450 рублей.А 66-летняя женщина поверила давно несуществующему «Пенсионному фонду» и передала данные карты для зачисления выплат. В результате у неё списали 7 000 рублей.