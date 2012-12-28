Саратовец арендовал две приставки и не вернул

Ущерб составил 84 тысячи рублей. Мужчину будут судить за мошенничество.

33-летнего жителя Саратова будут судить за мошенничество в Липецке: он брал в аренду игровые консоли и затем их продавал.«С марта по апрель этого года обвиняемый нашёл на сайте объявлений предложение о сдаче в аренду игровой приставки и заключил с владельцем договор аренды консоли с двумя джойстиками, кабелем питания и зарядкой. Стоимость комплекта составила около 54 тысяч рублей. Но потом саратовец перестал выходить на связь. Приставку и аксессуары он продал за 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Полицейские установили причастность саратовца к ещё одному подобному случаю: на этот раз стоимость присвоенного оборудования составила 30 тысяч рублей.Приставки изъяты и возвращены владельцам. Действия мужчины квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.