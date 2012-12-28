20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
Саратовец арендовал две приставки и не вернул
Ущерб составил 84 тысячи рублей. Мужчину будут судить за мошенничество.
«С марта по апрель этого года обвиняемый нашёл на сайте объявлений предложение о сдаче в аренду игровой приставки и заключил с владельцем договор аренды консоли с двумя джойстиками, кабелем питания и зарядкой. Стоимость комплекта составила около 54 тысяч рублей. Но потом саратовец перестал выходить на связь. Приставку и аксессуары он продал за 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Полицейские установили причастность саратовца к ещё одному подобному случаю: на этот раз стоимость присвоенного оборудования составила 30 тысяч рублей.
Приставки изъяты и возвращены владельцам. Действия мужчины квалифицированы следствием по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину», максимальная санкция которой — пять лет лишения свободы.
