35-летняя женщина перевела мошенникам 570 000 рублей, пытаясь заработать на инвестициях
20-летнего ельчанина будут судить по обвинению в покушении на убийство сверстника и нападениях на подростков
В России
14
5 минут назад
Урожай винограда в Крыму в 2025 году может сократиться на 30–50%
В Росгидромете отметили, что весенние и летние месяцы 2025 года характеризовались засушливой погодой, а недостаток осадков спровоцировал почвенную засуху.
«Засушливым вышел не только этот год, но и весь прошлый — почва уже два года подряд не получает достаточной влаги. Это сказалось на виноградной грозди: в ней меньше сока, а вес ниже в два раза, чем обычно. Засуха сопровождалась ветром, то есть ягоды еще сильнее высыхали, некоторые хозяйства и вовсе потеряли урожай», — рассказал Олег Ничвидюк, главный винодел Winpark (виноградники находятся на Южном берегу Крыма).
Собственник и основатель винодельни Tau-Sala в селе Родном Михаил Храмов тоже рассказал о негативном влиянии погодных условий, однако назвал качество «рислинга» и «шардоне» отличным.
«Этот год выдался очень тяжелым для нас, сначала мороз, потом прямо над нашим виноградником выпал град, а с середины мая по середину сентября выпало 7 мм осадков. Наша молодая лоза 2023 года, мягко говоря, в шоке, а лозу 2024 года посадки пришлось несколько раз поливать, это незапланированные затраты», — отметил он. По словам Храмова, вместо запланированных к сбору нескольких тонн первого урожая, пока хозяйству удалось собрать 250 кг «мерло» и «сиры», а «каберне фран», который винодел хотел купить у соседей из села Родного, он не может приобрести из-за общего недобора.
Винодел Валерий Захарьин, владелец «Дома Захарьиных», виноградники которого расположены в районе Бахчисарая, также оценил потери урожая в 30–40%. По его словам, сильнее всего пострадали ранние сорта «шардоне» и «алиготе». Не весь виноград смог достичь кондиции, не набрал сахар, сохранив высокую кислотность.
Влияние на количество урожая также оказали и обострившиеся на фоне неблагоприятных погодных условий болезни: фитоплазмоз, почернение древесины, эска, эутипиоз и другие, говорят в «Магараче». Между тем винодел Владимир Бельмас, основатель Belmas Winery в селе Родном, отметил, что в его хозяйстве жара, напротив, «предотвратила развитие заболеваний лозы», а качество ягод он назвал высоким.
Виноделы отмечают, что виноградники, на которых использовались технологии капельного полива, чувствуют себя гораздо лучше, несмотря на засуху.
Все виноделы сходятся во мнении, что объем производства вин урожая 2025 года будет меньше, чем годом ранее. При этом на красные и белые вина неблагоприятные погодные условия повлияли по-разному.
0
0
0
0
0
Комментарии