Происшествия
сегодня, 13:36
В Дубовой роще треснул асфальт
Там ведутся работы по прокладке газопровода.
«Работы по продлению Дубовой рощи в микрорайоне «Университетский» обернулись испорченным покрытием уже существующего участка. Будет ли восстановлено покрытие пешеходной зоны, остаётся только гадать», — сетуют липчане.
В мэрии нам сообщили, что огромная трещина в асфальте к продлению тропы отношения не имеет. Оказалось, дорожка лопнула во время прокладки газопровода.
— Разрешение на производство земляных работ выдано ООО «ЦентрГазСтрой», срок действия этого разрешения — с 27 августа 2025 года по 31 июня 2026 года. После завершения земляных работ компания асфальт восстановит, — добавили в мэрии.
