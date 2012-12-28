В Дубовой роще треснул асфальт

Там ведутся работы по прокладке газопровода.

Жители «Университетского» рассказали GOROD48 о треснувшем асфальте на экологической тропе «Дубовая роща»

«Работы по продлению Дубовой рощи в микрорайоне «Университетский» обернулись испорченным покрытием уже существующего участка. Будет ли восстановлено покрытие пешеходной зоны, остаётся только гадать», — сетуют липчане.В мэрии нам сообщили, что огромная трещина в асфальте к продлению тропы отношения не имеет. Оказалось, дорожка лопнула во время прокладки газопровода.— Разрешение на производство земляных работ выдано ООО «ЦентрГазСтрой», срок действия этого разрешения — с 27 августа 2025 года по 31 июня 2026 года. После завершения земляных работ компания асфальт восстановит, — добавили в мэрии.