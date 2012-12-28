Все новости
Происшествия
1194
сегодня, 09:26
9

В открытой машине оставили куртку с деньгами: 79 000 рублей тут же украли

53-летний подозреваемый задержан.

53-летнего жителя Елецкого района задержали по подозрению в краже из автомобиля.

«Возле дома по улице Октябрьской села Казаки Елецкого района подозреваемый путем свободного доступа проник в салон автомобиля «Лада Нива» и украл из кармана куртки 79 тысяч рублей»,  сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

jBZiUcFkFRW7VAyyYFZu75JGQLx2dIkAg6hg5rUu_j5A67xPpcxwGwkTwHMBKeSDtZBahfiu79T8raR-edraAO2R.jpg

scLFsJvrWKUEGX2CNkLi6uDlLumNFW8rkXYG9oVvRv4rz5qD1JKsoKMMJ6gbIKv0oxcX2bOHX2JwVHYULHkFIsuW.jpg

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
Комментарии (9)

Ухххххх
19 минут назад
Варюга....
Ответить
Русский
48 минут назад
Совпадение? Взял 79 тыщ, в карман засунул, куртку оставил и дверь открыл. И рекламу дал - вон там деньги оставил.
Ответить
Геолог
сегодня, 12:33
Ответте себе на вопрос, вышли вы из дома а в подъезде мешок с деньгами. Ни камер ничего. Возьмете? Если ответ "да", вы потенциальный вор.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 11:38
А ты не воруй.
Ответить
Липчанин 1
сегодня, 11:37
Мужику эти 79тысячи как раз не хватало для счастья
Ответить
Нива
сегодня, 11:28
А как нашли то
Ответить
!
сегодня, 10:27
Если человек 79 тысяч носит в кармане и спокойно оставляет куртку в открытой машине - наверное, ущерб для него не очень значительный…
Ответить
Гость
сегодня, 11:34
Изумительный вывод! А дальше что??
Ответить
21
сегодня, 10:33
И что? Нужно воровать? Не тобой положено, не тебе брать
Ответить
