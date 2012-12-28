В районе Октябрьского моста серьезное ДТП — на месте работают несколько бригад скорой помощи
сегодня, 09:26
В открытой машине оставили куртку с деньгами: 79 000 рублей тут же украли
53-летний подозреваемый задержан.
«Возле дома по улице Октябрьской села Казаки Елецкого района подозреваемый путем свободного доступа проник в салон автомобиля «Лада Нива» и украл из кармана куртки 79 тысяч рублей», сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба», cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
