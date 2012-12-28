Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Происшествия
162
52 минуты назад
Лесной пожар вспыхнул в Чаплыгинском районе
Возгорание произошло в местном лесничестве.
«По предварительным данным, возгорание произошло в 93 квартале Дубовского участка Чаплыгинского лесничества. Погибших и пострадавших нет», — сообщает областное управление МЧС.
Напомним, в связи с сухой и жаркой для сентября погодой с 12 сентября по 30 сентября в Липецкой области действует ограничение на въезд в леса транспорта и пребывание в них граждан.
0
0
2
0
1
Комментарии