сегодня, 16:13
К открытию сезона театр Толстого обновился
Пол теперь сияет как зеркало.
К сезону театр снова обновился. В сентябре 2023-го года театр Толстого открылся после первого этапа масштабного ремонта: появилась летняя сцена, малая сцена была полностью обновлена, а в фойе второго этажа отреставрирована фреска в технике сграффито. В 2024 году к открытию сезона был сделан большой зрительный зал.
В этом году, прежде всего, бросается в глаза сверкающий как зеркало пол — и это отнюдь не заслуга клининга.
— Пол отреставрирован по самым современным сегодняшним технологиям, втиранием специальных кристаллов. А до этого его зачистили и отполировали. Теперь пол в фойе и на втором этаже театра снова выглядит так, как его задумывали основатели и строители, — рассказал GOROD48 директор театра Юрий Итин.
На этой фотографии с Евгением Гришковцом хорошо видно, как блестит обновлённый пол в театре
На обновление пола в театре потрачено около 400 тысяч рублей. К новому сезону так же обновлены лестницы и вся внутреннюю часть. Кроме того, сделаны помещения для артистов, гримёрки и учебный корпус.
— 17 сентября мы открываем после ремонта производственный корпус. Когда театр строили, рядом с ним полным циклом возвели производственный корпус — там находятся наши мастерские. И они всего в ста метрах отсюда — на улице Ворошилова. Здание 1968 года. И там до ремонта была картина Пластова «Фашист пролетел» — видели в Третьяковке? То есть ужас! Каждое открытие театрального сезона — это праздник. И мы не хотим подходить к нему формально — к дате что-то делать. В театре ведётся планомерная работа, мы её начали три года назад. Это сначала создание территории красоты, потом территории творчества, потом территории смыслов. Именно в такой последовательности строительства театра мы идём в последнее время. В это строительство входит и внешний вид театра, и, конечно, содержание спектаклей, приглашение лучших режиссёров, — Отметил Юрий Итин.
Через 10 дней начнётся 41-й фестиваль «Липецкие театральные встречи». Он будет проходить до 10 октября и начнётся со знакового спектакля «12» Мастерской Никиты Михалкова. Два года назад этот фестиваль открывал Большой театр, год назад — Центральный академический театр Российской армии. То есть каждый год липецкий фестиваль задаёт какую-то новую высокую планку.
В рамках фестиваля две недели каждый день будет идти по одному-двум спектаклям. Фестиваль возвращает статус международного: в этом году приезжает театр из белорусского Гомеля. Также представлена практически вся театральная Россия — будет даже Северо-Осетинский Государственный академический театр. Впервые на липецкой сцене пройдут гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Закроют фестиваль как раз его «Севастопольский вальс» и «Василий Тёркин» московского театра «Школа драматического искусства».
А уже 17 октября очередная большая премьера театра Толстого — «Обломов». Постановщик — Александр Бартман, знакомый липчанам по спектаклю «Русский роман».
Театр Толстого пытается привлекать новых зрителей. Первая премьера сезона по Гришковцу нацелена в том числе и на это: на Гришковца ходят даже те, кто не бывает в театре.
— Если мы говорим о классическом театре — то это достаточно элитарная вещь. Она не общедоступна. Посмотрите на жанры, в которых работает приезжая антреприза с их названиями — они резко отличаются от наших. Мы в кассе даже специально их афиши отдельно вешаем, чтобы зритель увидел разницу: здесь «Гамлет», Островский, Бомарше, а здесь «Экстаз на Мальдивах», «Тайны её желаний» и я не хочу дальше перечислять… Мы не должны недооценивать нашего зрителя. Он не такой примитивный! Он тоже ищет какие-то смыслы. Ему хочется мыслить. Не просто, простите за грубое слово, поржать над комедией положений. Хотя это тоже важно — прийти и посмеяться: вот муж приехал — а любовник в шкафу… А вот когда мы привозим Большой театр, когда приедет сюда Михалков — это ведь больше чем театр. Это культурное, даже культурологическое событие. И зрителям тоже важно — приобщиться к чему-то престижному... К «Винни-Пуховские чтениям» тоже надо приподняться. Это величайшее произведение. Все мифы, основанные на гениальном мультфильме с гениальным Леоновым, будут разрушены. «Винни-Пух» до Гарри Поттера был произведением, которое после Библии и Шекспира имело больше всего тиражей в мире. Это совсем не детская сказка — в нём столько смыслов и столько разгадок, — отметил Юрий Итин.
