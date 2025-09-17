Все новости
Мэр Липецка раскритиковал концепцию детского игрового городка в Нижнем парке
Общество
Центр Липецка встал в пробках
Общество
Сегодня в Липецке: что будет с движением в городе, вакансии, которые липчанам и даром не нужны
Общество
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
18-летний парень вывел со счета работодателя 150 тысяч рублей
Происшествия
Несмотря на смерть отца, Евгений Гришковец вышел на сцену театра Толстого
Культура
В Липецке — новый директор парков
Общество
В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили 63-летнего мужчину
Происшествия
Любовь зла: в ответ на расставание 37-летняя женщина заявила об изнасиловании
Происшествия
«ВАЗ» столкнулся с «Дэу» и врезался в дерево: 20-летний водитель уцелел
Происшествия
Молодая мать пыталась свести счёты с жизнью: её остановили спасатели
Происшествия
Федеральный девелопер ДАРС пока не получил от мэрии Липецка разрешения на застройку берега реки Воронеж
Общество
В селе Излегоще выстрелом в грудь из обреза ранили 63-летнего мужчину
Происшествия
35-летний мужчина в гневе упал на капот машины бывшей сожительницы
Происшествия
22 водителя автотранспортных предприятий сразились за звание лучших по профессии
Общество
На улице Московской перевернулась «Лада Гранта»
Происшествия
К открытию сезона театр Толстого обновился
Культура
В Липецкой области станет чуть прохладнее
Общество
В районе Сокола отключат холодную воду
Общество
«Металлург» сменил главного тренера
Спорт
Культура
350
сегодня, 16:13
1

К открытию сезона театр Толстого обновился

Пол теперь сияет как зеркало.

Накануне зрителей встречали на входе в театр Толстого красной ковровой дорожкой: так теперь делают на каждой премьере, а тут сразу два праздника — ещё и открытие театрально сезона с участием Евгения Гришковца.

К сезону театр снова обновился. В сентябре 2023-го года театр Толстого открылся после первого этапа масштабного ремонта: появилась летняя сцена, малая сцена была полностью обновлена, а в фойе второго этажа отреставрирована фреска в технике сграффито. В 2024 году к открытию сезона был сделан большой зрительный зал.

В этом году, прежде всего, бросается в глаза сверкающий как зеркало пол — и это отнюдь не заслуга клининга.

— Пол отреставрирован по самым современным сегодняшним технологиям, втиранием специальных кристаллов. А до этого его зачистили и отполировали. Теперь пол в фойе и на втором этаже театра снова выглядит так, как его задумывали основатели и строители, — рассказал GOROD48 директор театра Юрий Итин.

IMG_7706.jpeg+2025-09-17-15.20.04+niz (1).jpg

На этой фотографии с Евгением Гришковцом хорошо видно, как блестит обновлённый пол в театре

На обновление пола в театре потрачено около 400 тысяч рублей. К новому сезону так же обновлены лестницы и вся внутреннюю часть. Кроме того, сделаны помещения для артистов, гримёрки и учебный корпус.

— 17 сентября мы открываем после ремонта производственный корпус. Когда театр строили, рядом с ним полным циклом возвели производственный корпус — там находятся наши мастерские. И они всего в ста метрах отсюда — на улице Ворошилова. Здание 1968 года. И там до ремонта была картина Пластова «Фашист пролетел» — видели в Третьяковке? То есть ужас! Каждое открытие театрального сезона — это праздник. И мы не хотим подходить к нему формально — к дате что-то делать. В театре ведётся планомерная работа, мы её начали три года назад. Это сначала создание территории красоты, потом территории творчества, потом территории смыслов. Именно в такой последовательности строительства театра мы идём в последнее время. В это строительство входит и внешний вид театра, и, конечно, содержание спектаклей, приглашение лучших режиссёров, — Отметил Юрий Итин.

Через 10 дней начнётся 41-й фестиваль «Липецкие театральные встречи». Он будет проходить до 10 октября и начнётся со знакового спектакля «12» Мастерской Никиты Михалкова. Два года назад этот фестиваль открывал Большой театр, год назад — Центральный академический театр Российской армии. То есть каждый год липецкий фестиваль задаёт какую-то новую высокую планку.

В рамках фестиваля две недели каждый день будет идти по одному-двум спектаклям. Фестиваль возвращает статус международного: в этом году приезжает театр из белорусского Гомеля. Также представлена практически вся театральная Россия — будет даже Северо-Осетинский Государственный академический театр. Впервые на липецкой сцене пройдут гастроли Севастопольского академического русского драматического театра имени Луначарского. Закроют фестиваль как раз его «Севастопольский вальс» и «Василий Тёркин» московского театра «Школа драматического искусства».

А уже 17 октября очередная большая премьера театра Толстого — «Обломов». Постановщик — Александр Бартман, знакомый липчанам по спектаклю «Русский роман».

Театр Толстого пытается привлекать новых зрителей. Первая премьера сезона по Гришковцу нацелена в том числе и на это: на Гришковца ходят даже те, кто не бывает в театре.

IMG_7693.jpeg+2025-09-17-15.19.34+niz.jpg

— Если мы говорим о классическом театре — то это достаточно элитарная вещь. Она не общедоступна. Посмотрите на жанры, в которых работает приезжая антреприза с их названиями — они резко отличаются от наших. Мы в кассе даже специально их афиши отдельно вешаем, чтобы зритель увидел разницу: здесь «Гамлет», Островский, Бомарше, а здесь «Экстаз на Мальдивах», «Тайны её желаний» и я не хочу дальше перечислять… Мы не должны недооценивать нашего зрителя. Он не такой примитивный! Он тоже ищет какие-то смыслы. Ему хочется мыслить. Не просто, простите за грубое слово, поржать над комедией положений. Хотя это тоже важно — прийти и посмеяться: вот муж приехал — а любовник в шкафу… А вот когда мы привозим Большой театр, когда приедет сюда Михалков — это ведь больше чем театр. Это культурное, даже культурологическое событие. И зрителям тоже важно — приобщиться к чему-то престижному... К «Винни-Пуховские чтениям» тоже надо приподняться. Это величайшее произведение. Все мифы, основанные на гениальном мультфильме с гениальным Леоновым, будут разрушены. «Винни-Пух» до Гарри Поттера был произведением, которое после Библии и Шекспира имело больше всего тиражей в мире. Это совсем не детская сказка — в нём столько смыслов и столько разгадок, — отметил Юрий Итин.

театр
Комментарии (1)

Сначала новые
Лена
35 минут назад
Для чего и главное для кого ?
