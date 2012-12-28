Мэрия Липецка выделила месяц на проектирование работ по благоустройству Привокзальных прудов
В России
25
12 минут назад
В Минобороны сообщили об уничтожении 87 беспилотников над регионами РФ за ночь
За прошедшую ночь, с 23:00 до 06:00 мск, российские средства ПВО уничтожили и перехватили 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Уточняется, что 30 беспилотников было уничтожено над территорией Курской области, еще 18 — над территорией Саратовской области, 11 — над территорией Ростовской области, десять –— над территорией Брянской области, пять — над территорией Тульской области, четыре — над территорией Рязанской области, три — над территорией Республики Крым, по два — над территорией Волгоградской и Воронежской области,
и по одному — над территорией Нижегородской области и акваторией Черного моря.
Ранее мэр Сочи Андрей Прошунин сообщал об угрозе атаки БПЛА на территории города.
Также поступала информация, что силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в пяти районах Ростовской области.
