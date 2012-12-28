Общество
32
16 минут назад
В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду
15 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители Сырского и Коровино, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, обесточат улицы Свободный Сокол, Зеленую, Ковалева, в переулки Моторный, Парковый.
0
0
0
0
0
Комментарии