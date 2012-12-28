В районах Сырского и Коровино отключат холодную воду

15 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях – без холодной воды останутся жители Сырского и Коровино, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в частном секторе улиц Индустриальной, Полярной, Зоологической, Небесной, Буденного, Сенной, Сырской, Смоленской, Речной, Пролетарской, Садовой, Калинина, переулка Рядового.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.15 сентября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 не будет электричества в домах № 1 по Боевому проезду, №№ 4, 19, 25, 26, 29, 34 по улице Ботанической, обесточат улицы Свободный Сокол, Зеленую, Ковалева, в переулки Моторный, Парковый.