Антициклон прочно обосновался в Липецкой области

Погода остается сухой.



В ближайшие трое суток Липецкая область по-прежнему будет находиться на южной периферии обширного антициклона. Погода будет сухой.Среднесуточные температуры воздуха составят: 13 сентября — 11-12 градусов тепла, что на 2-3 градуса ниже нормы, 14 и 15 сентября — 13-14 градусов тепла, что в пределах нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 13 сентября в Липецкой области малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, ночью слабый, 3-8 м/сек, днем усилится до 5-10 м/сек. Температура ночью будет от +2 до +7 градусов, днем — от +16 до +21.В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью будет от +3 до +5 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.День 13 сентября стал самым теплым в Липецке в 1952 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 2 градуса мороза.