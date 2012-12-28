За три дня 12 водителей мотоциклов, скутеров и мопедов попались пьяными за рулём

А всего со стороны таких водителей выявили 89 нарушений.

С начала акции «Внимание – дети!» липецкие автоинспекторы выявили 89 нарушений правил дорожного движения водителями мотоциклов, скутеров и мопедов. В том числе 12 человек задержаны за управление мототехникой в состоянии опьянения. А восьми случаях за рулём мототранспорта находились подростки без водительских прав.Липчанам напоминают: управлять мототехникой разрешено только при наличии водительского удостоверения соответствующих категорий. По правилам дорожного движения скутером разрешается управлять с 16 лет при наличии водительского удостоверения категории «М», которое можно получить после окончания обучения в автошколах.Управление мототехникой без прав влечет его постановку на штрафную стоянку, а водителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.