17 минут назад
В Краснодарском крае с пляжей эвакуировали людей из-за угрозы атаки БПЛА
Днем 10 сентября в Новороссийске объявлена угроза применения БПЛА. В Новороссийске из-за угрозы атаки БПЛА с пляжей эвакуировали отдыхающих. Людей вывели с пляжей Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса и Алексино.
С пляжных территорий Дюрсо, Абрау бич, Широкая балка, Южная Озереевка, Суджукская коса, Алексино эвакуированы отдыхающие в связи с угрозой атаки беспилотников , — отмечается в сообщении.
В результате атаки на въезде в Широкую балку осколками БПЛА было повреждено нежилое здание, никто не пострадал, — уточнил в Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.
Ранее на территории Новороссийска была объявлена угроза атаки беспилотников (БПЛА).
