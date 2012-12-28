18-летняя жительница Лебедяни «выиграла телефон» в Telegram и перевела деньги мошенникам

А 28-летняя липчанка лишилась полумиллиона, пытаясь заработать на инвестициях.

9 сентября в полицию обратилась обманутая мошенниками 18-летняя жительница Лебедяни. Девушка увидела в Telegram рекламу о розыгрыше телефона. И тут «удача ей улыбнулась»: случился выигрыш. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обрадовав новостью о победе, участнице розыгрыша сообщили: её телефон едет из-за рубежа, поэтому нужно оплатить доставку — 20 000 рублей и страховку — ещё 6500 рублей. Девушка перевела эти деньги, но ничего так и не получила.28-летняя липчанка целый месяц пыталась заработать на инвестициях и перевела злоумышленникам 503 000 рублей.59-летняя жительница Липецка две недели пыталась получить дополнительный заработок на сайте и вложила в «прибыльный бизнес» 180 000 рублей, но потом поняла — её обманули.36-летняя липчанка хотела купить в интернете бытовку. Переговоры с продавцом шли 10 дней и в конце концов покупательница перевела 69 000 рублей, как оказалось — мошеннику.21-летняя липчанка хотела купить куртку через Telegram и отправила продавцу-мошеннику 7500 рублей.