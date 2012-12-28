Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
18-летняя жительница Лебедяни «выиграла телефон» в Telegram и перевела деньги мошенникам
А 28-летняя липчанка лишилась полумиллиона, пытаясь заработать на инвестициях.
28-летняя липчанка целый месяц пыталась заработать на инвестициях и перевела злоумышленникам 503 000 рублей.
59-летняя жительница Липецка две недели пыталась получить дополнительный заработок на сайте и вложила в «прибыльный бизнес» 180 000 рублей, но потом поняла — её обманули.
36-летняя липчанка хотела купить в интернете бытовку. Переговоры с продавцом шли 10 дней и в конце концов покупательница перевела 69 000 рублей, как оказалось — мошеннику.
21-летняя липчанка хотела купить куртку через Telegram и отправила продавцу-мошеннику 7500 рублей.
