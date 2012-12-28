Все новости
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Происшествия
«Было страшное зрелище»: на Космонавтов бродячие собаки поужинали кошкой
Общество
Прокуратура заинтересовалась вырубкой деревьев в Быхановом саду
Общество
«Киа» выбросило на столб и тротуар после столкновения с автобусом на улице Катукова
Происшествия
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
Уголовные дела кустарных оружейников передают в суд один за другим
Происшествия
Дарёному коню в зубы не смотрят? Грязинцу подарили ручную гранату и теперь он может сесть на восемь лет
Происшествия
В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду
Общество
Ремонт подземки на площади Металлургов строители обещают закончить в срок
Общество
К Зеленому острову протянут телекоммуникации
Общество
Происшествия
212
40 минут назад

18-летняя жительница Лебедяни «выиграла телефон» в Telegram и перевела деньги мошенникам

А 28-летняя липчанка лишилась полумиллиона, пытаясь заработать на инвестициях.

9 сентября в полицию обратилась обманутая мошенниками 18-летняя жительница Лебедяни. Девушка увидела в Telegram рекламу о розыгрыше телефона. И тут «удача ей улыбнулась»: случился выигрыш. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, обрадовав новостью о победе, участнице розыгрыша сообщили: её телефон едет из-за рубежа, поэтому нужно оплатить доставку — 20 000 рублей и страховку — ещё 6500 рублей. Девушка перевела эти деньги, но ничего так и не получила.

28-летняя липчанка целый месяц пыталась заработать на инвестициях и перевела злоумышленникам 503 000 рублей.

59-летняя жительница Липецка две недели пыталась получить дополнительный заработок на сайте и вложила в «прибыльный бизнес» 180 000 рублей, но потом поняла — её обманули.

36-летняя липчанка хотела купить в интернете бытовку. Переговоры с продавцом шли 10 дней и в конце концов покупательница перевела 69 000 рублей, как оказалось — мошеннику.

21-летняя липчанка хотела купить куртку через Telegram и отправила продавцу-мошеннику 7500 рублей.
мошенничество
