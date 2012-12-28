Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
Общество
сегодня, 17:36
В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду
10 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно приостановят в частном секторе Тракторного, центральной части города, районах Студгородка, 15-го микрорайона, предупредили в компании.
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 41, 43 по улице Ленина, №№ 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8 по улице Папина, №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 61, 63, 763а по улице Крылова, №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 8а по улице Шубина, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8а по улице Ударников, в частном секторе улиц Крылова, Достоевского, Богдана Хмельницкого.
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
10 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Березовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 14а по улице Боровой, №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Взлетной, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, обесточат улицы Зои Космодемьянской, Маргелова.
Комментарии (1)