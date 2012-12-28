В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду

10 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно приостановят в частном секторе Тракторного, центральной части города, районах Студгородка, 15-го микрорайона, предупредили в компании.



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 41, 43 по улице Ленина, №№ 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8 по улице Папина, №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 61, 63, 763а по улице Крылова, №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 8а по улице Шубина, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8а по улице Ударников, в частном секторе улиц Крылова, Достоевского, Богдана Хмельницкого.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.10 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Березовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 14а по улице Боровой, №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Взлетной, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, обесточат улицы Зои Космодемьянской, Маргелова.