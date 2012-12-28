Все новости
Общество
278
сегодня, 17:36
1

В районах Тракторного и 15-го микрорайона отключат холодную воду

10 сентября «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях — подачу холодной воды временно приостановят в частном секторе Тракторного, центральной части города, районах Студгородка, 15-го микрорайона, предупредили в компании. 

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зелёной, Ильича, проезда Ильича, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, 2-го Моторного, Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного. 
С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 41, 43 по улице Ленина, №№ 2, 3, 3а, 3д, 6, 6а, 8 по улице Папина, №№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 22, 23, 24, 25, 26 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 27а, 29 по проезду Строителей, №№ 71, 74 по улице Достоевского, №№ 61, 63, 763а по улице Крылова, №№ 12, 14, 16, 18, 70 по улице Водопьянова, №№ 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 3, 4, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 2/2, 5/2, 15, 16, 17, 17а, 17/1, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а,29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 35б, 36, 37 в 15-м микрорайоне, № 8а по улице Шубина, №№ 8/1, 8/2, 8/3, 8а по улице Ударников, в частном секторе улиц Крылова, Достоевского, Богдана Хмельницкого. 

Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 
10 сентября плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 по улице Березовой, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 14а по улице Боровой, №№ 31в, 31г, 31д, 31е по улице Ангарской, №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 по улице Взлетной, №№ 18, 19, 20, 21, 22/1, 22/2, 23, 24 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 10 по улице Романовской, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, обесточат улицы Зои Космодемьянской, Маргелова. 

САИ
27 минут назад
Скажите пожалуйста, кто нибудь, когда нибудь видел эти планы на отключение воды РВК?! Если они есть -опубликуйте их.
Ответить
