«Семёрку» угнали всего на 100 метров

Подозревают 32-летнего ранее судимого за угон липчанина и его подельника-подростка.

Ещё 28 августа в полицию с заявлением о попытке кражи автомобиля «ВАЗ-2107» со двора дома по улице Адмирала Макарова обратился 73-летний пенсионер: свою машину он обнаружил в 100 метрах от места парковки.«Подозревают 32-летнего ранее судимого за угон и кражу липчанина и его несовершеннолетнего подельника. Мужчина решил вместе со своим знакомым украсть машину, а затем разукомплектовать и продать. Но завести автомобиль они не смогли, попытки откатить машину тоже не увенчались успехом. Тогда злоумышленники решили оставить автомобиль на месте до утра, а когда вернулись — его уже не обнаружили», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 30, пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.