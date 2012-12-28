В отношении бывшего зампрокурора Левобережного района Липецка возбуждено уголовное дело
«Семёрку» угнали всего на 100 метров
Подозревают 32-летнего ранее судимого за угон липчанина и его подельника-подростка.
«Подозревают 32-летнего ранее судимого за угон и кражу липчанина и его несовершеннолетнего подельника. Мужчина решил вместе со своим знакомым украсть машину, а затем разукомплектовать и продать. Но завести автомобиль они не смогли, попытки откатить машину тоже не увенчались успехом. Тогда злоумышленники решили оставить автомобиль на месте до утра, а когда вернулись — его уже не обнаружили», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору (по части третьей статьи 30, пункту «а» части второй статьи 158 УК РФ), cанкции которой — до пяти лет лишения свободы.
