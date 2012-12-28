Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
Липчанин нашёл банковскую карту и потратил с неё 2 837 рублей — ему грозит до шести лет колонии
Карту мужчина обнаружил на тротуаре у остановки.
По данным следствия, 14 августа этого года мужчина нашёл на тротуаре у остановки «Площадь Плеханова» в Липецке банковскую карту и успел потратить с неё в разных магазинах 2 837 рублей.
— Хищение денег с банковского счета относится к категории тяжких преступлений. Санкции этой статьи Уголовного кодекса предусматривают наказание до шести лет лишения свободы, — отметили в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
