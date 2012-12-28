Отец девочки, на глазах которой «дядя Сережа» убивал маму, попросил не вызывать ребенка в суд
сегодня, 16:59
46-летняя продавщица попалась на неоднократной продаже спиртного подросткам
Женщину осудили по уголовной статье.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в августе 2024 года женщина была оштрафована за продажу алкоголя несовершеннолетнему на 15 000 рублей по административному делу. Но спустя всего полгода она попалась на том же самом: 21 февраля 2025 года продавец-кассир «Пятёрочки» на улице Московской продала 17-летнему парню бутылку пивного напитка крепостью 6,5%. При этом она не спросила у покупателя паспорт или другие документы, чтобы удостовериться в его возрасте.
В суде женщина признала вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке.
