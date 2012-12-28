Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц

Производство мяса в регионе, напротив, снизилось.



77,2 миллиарда рублей составил объём производства продукции сельского хозяйства в Липецкой области в январе-июле — на 11,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Липецкстат.Так, производство молока выросло за год на 6,8%, до 200,4 тысячи тонн. На 5,5% увеличилось производство яиц, до 528,9 миллиона штук. Вместе с тем, снизилось на 3,4% производство скота и птицы (на убой, в живом весе) — за семь месяцев оно составило 228,5 тысячи тонн.Надой молока на одну корову в январе-июле составил 5989 килограмм (104,4% к тому же периоду прошлого года), яйценоскость кур — несушек составила 172 штуки, год назад — 176 штук.Поголовье крупного рогатого скота на 1 августа 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 114,9 тысячи голов (99,4% к 1 августу 2024 года), в том числе коров — 42,6 тысячи (98%); свиней — 754,6 тысячи (94,6%), овец и коз — 65,5 тысячи голов (91%).