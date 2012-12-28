Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Экономика
337
сегодня, 14:04
2
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Производство мяса в регионе, напротив, снизилось.
Так, производство молока выросло за год на 6,8%, до 200,4 тысячи тонн. На 5,5% увеличилось производство яиц, до 528,9 миллиона штук. Вместе с тем, снизилось на 3,4% производство скота и птицы (на убой, в живом весе) — за семь месяцев оно составило 228,5 тысячи тонн.
Надой молока на одну корову в январе-июле составил 5989 килограмм (104,4% к тому же периоду прошлого года), яйценоскость кур — несушек составила 172 штуки, год назад — 176 штук.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 августа 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 114,9 тысячи голов (99,4% к 1 августу 2024 года), в том числе коров — 42,6 тысячи (98%); свиней — 754,6 тысячи (94,6%), овец и коз — 65,5 тысячи голов (91%).
1
0
0
1
2
Комментарии (2)