Упавший на козырек подъезда липецкой высотки парень скончался в больнице
Происшествия
Заведующая детсадом собрала с подчиненных 370 тысяч
Происшествия
В микрорайоне «Елецкий» открылась одна из крупнейших школ области
Общество
Тело мужчины найдено у понтонной переправы через Дон
Происшествия
Воронежского полицейского будут судить по обвинению в смертельном избиении липецкой целительницы ковшом
Происшествия
В Липецке — большое отключение холодной воды
Общество
Липецкая вечЁрка: открытие РУМа и школ-гигантов, упавший с 6-го этажа выжил и новые законы
Общество
Сегодня в Липецке: всё больше горожан переходит на удалёнку, нас ждёт сокращение обучения в школах?
Общество
В Липецкой области станет прохладнее
Погода в Липецке
Зарезавшая бабушку 21 ударом двумя ножами девушка получила четыре года колонии
Происшествия
В Липецке планируют отказаться от главной насосной станции по перекачке городских нечистот
Общество
В Липецком издательстве начали печатать спецзаказ
Общество
«Турция входит в Евросоюз, тур аннулирован, деньги вернуть невозможно»
Происшествия
Областную библиотеку пообещали отремонтировать еще дешевле
Общество
55-летняя жительница Усмани хотела заработать на криптовалюте и перевела мошенникам 645 000 рублей
Происшествия
Молочный зуб застрял в лёгком пятилетней девочки
Здоровье
В Липецке завтра перекроют улицу Нижнюю Логовую для транспорта
Общество
Монтажник получил удар крюком крана в голову
Происшествия
Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц
Экономика
В Липецкой области сухо и до +24
Погода в Липецке
Экономика
337
сегодня, 14:04
2

Статистика: в Липецкой области выросло производство яиц

Производство мяса в регионе, напротив, снизилось. 

77,2 миллиарда рублей составил объём производства продукции сельского хозяйства в Липецкой области в январе-июле — на 11,7% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает Липецкстат. 

Так, производство молока выросло за год на 6,8%, до 200,4 тысячи тонн. На 5,5% увеличилось производство яиц, до 528,9 миллиона штук. Вместе с тем, снизилось на 3,4% производство скота и птицы (на убой, в живом весе) — за семь месяцев оно составило 228,5 тысячи тонн. 

Надой молока на одну корову в январе-июле составил 5989 килограмм (104,4% к тому же периоду прошлого года), яйценоскость кур — несушек составила 172 штуки, год назад — 176 штук. 

Поголовье крупного рогатого скота на 1 августа 2025 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 114,9 тысячи голов (99,4% к 1 августу 2024 года), в том числе коров — 42,6 тысячи (98%); свиней — 754,6 тысячи (94,6%), овец и коз — 65,5 тысячи голов (91%).

сельское хозяйство
1
0
0
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Mikl
сегодня, 16:04
Как яйца подешевели,так и их производство выросло. Так надо и во всем особенно по ценам на автомобили. Надо снизить цены на автомобили до 500 тысяч рублей за Черри Тиго 7 плюс и тогда производство автомобилей в России возродится и вырастет. Рынок.
Ответить
Бабка Первая
сегодня, 15:51
Вот и ладушки, вот и спасибо крестьянам. Голодными не останемся.
Ответить
