Общество
517
сегодня, 10:31
2

В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»

Изъяты из оборота 219 единиц продукции с логотипом известных торговых марок.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области в ходе контрольной закупки пресекло продажу контрафактной продукции и обратилось в арбитражный суд с заявлениями о привлечении индивидуальных предпринимателей к административной ответственности за реализацию товаров, содержащих незаконное воспроизведение чужого товарного знака.

«Предприниматели продавали в своих магазинах продукцию легкой промышленности и парфюмерию торговых марок «Dior», «Chanel», «Adidas», а также заводского знака «Газель-Бизнес» торговой марки «ГАЗ». Документы, подтверждающие законность введения в оборот данной продукции с нанесением на нее указанных товарных знаков, у продавцов отсутствовали», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.

Изъяты из оборота и арестованы 219 единиц продукции с логотипом известных торговых марок на общую сумму 268 906 рублей. Решениями арбитражного суда за незаконное использование средств индивидуализации товаров предприниматели получили предупреждения и штраф в 50 000 рублей. А саму арестованную продукцию теперь уничтожат.
контрафакт
торговля
2
0
0
3
5

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
САИ
9 минут назад
Дикий капитализм в действии! Главное для таких предпринимаиелей- бабло!
Ответить
Все верно
53 минуты назад
Наши люди должны пользоваться тройным, Сашей и Шипром
Ответить
