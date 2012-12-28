20 лет строгого режима получил 50-летний липчанин за совращение несовершеннолетних и распространении порнографии
Общество
сегодня, 10:31
В Липецкой области арестовали контрафактные «Dior», «Chanel» и «Adidas»
Изъяты из оборота 219 единиц продукции с логотипом известных торговых марок.
«Предприниматели продавали в своих магазинах продукцию легкой промышленности и парфюмерию торговых марок «Dior», «Chanel», «Adidas», а также заводского знака «Газель-Бизнес» торговой марки «ГАЗ». Документы, подтверждающие законность введения в оборот данной продукции с нанесением на нее указанных товарных знаков, у продавцов отсутствовали», — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Липецкой области.
Изъяты из оборота и арестованы 219 единиц продукции с логотипом известных торговых марок на общую сумму 268 906 рублей. Решениями арбитражного суда за незаконное использование средств индивидуализации товаров предприниматели получили предупреждения и штраф в 50 000 рублей. А саму арестованную продукцию теперь уничтожат.
Комментарии (2)