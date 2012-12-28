$80,74
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
У нас с порядком всё в порядке, а с бардаком у нас — бардак
В Липецкой области дожди и до +24
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Объявлен отбой красного уровня
Двое липчан вернулись из украинского плена
На десяти улицах Липецка отключат холодную воду
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
В Липецкой области дожди, грозы и до +21
У шестилетней девочки удалили большую грыжу
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Расставить по городу «Липовки» предложил житель Липецка
Двое подростков сами раздали себе приз из автомата: дети унесли 37 тысяч
В Липецке отремонтируют небольшие участки дорог и тротуаров по наказам избирателей
8-летний мальчик попал под «УАЗ» в Липецке
На 104-м году жизни умерла Почетный гражданин Липецка Генриэтта Буева
Жителя Смоленской области нашли мертвым на окраине лебедянского села
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по расходам на коммуналку
Липецкие работники тамбовской дорожной компании «Аркс-7» семь месяцев ждали зарплату
Уже дюжину летучих мышей поймали спасатели в квартирах липчан
Воду для пруда в Тракторном будут искать геологи
Уже дюжину летучих мышей поймали спасатели в квартирах липчан
В этом году настоящее нашествие рукокрылых.
13-ю летучую мышь поймали городские спасатели в квартире по просьбе жильцов. Это произошло в доме №29 по улице Катукова. Пойманную мышь спасатели выпустили на улицу.
Комментарии (1)
Кузя
21 минуту назад
Всё потому что в этих квартирах нет домовых
Комментарии (1)