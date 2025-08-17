Все новости
Еще один БПЛА сбит над Липецкой областью
Происшествия
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В сентябре эпидемиологи ждут подъем заболеваемости опасными инфекциями в детсадах и школах
Общество
Красный уровень объявлен на всей территории области
Происшествия
Житель Курской области признался в смертельном избиении измалковского рабочего
Происшествия
Желтый и красный уровни опасности объявлены снова
Происшествия
«Художников сегодня совершенно не ставят ни во что!»: скандал вокруг реставрации мемориала на площади Героев
Общество
15-летний подросток обвиняется в связи с террористической организацией
Происшествия
На балкон к липчанке забралась змея
Общество
Статистика: в июле подешевели картофель и яйца, подорожали мясо и общепит
Экономика
Выходные в Липецке: «Ночь кино», «Металлург» зовёт «12-го игрока» установить новый рекорд
Общество
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Парни из Усмани пытались подзаработать поджогом автомобиля
Общество
В «Прометее» участники патриотического форума создали капсулу времени
Общество
Липецкая вечЁрка: два сбитых БПЛА, подростка обвиняют в связи с террористами и опасный менингококк
Общество
От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду
Общество
Общество
146
21 минуту назад
5

От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду

За десять лет Дмитрий Королев вырастил виноградник с более сотней сортов солнечной ягоды. Парень делает из винограда соки, напитки, сушит изюм и даже освоил приготовление южного лакомства — чурчхелы.

Выращиванием винограда в средней полосе уже давно никого не удивить. Виноградарей в нашем регионе сотни, если не больше. И даже крупные виноградники в регионе имеются, словно где-нибудь под Анапой или в Алазанской долине Кахетии.

На приусадебном участке Королевых в Сухой Лубне лозы растут арочными тоннелями. А нижняя часть этих зеленых тоннелей увешана огромными гроздями ягод. Каких-тут только нет, всех цветов и оттенков, размеров, форм и вкусов. И обычных округлых, зеленых, желтых, синевато-коричневых оттенков, и совсем необычных — сливовидных, грушевидных форм, пальчиковых разного размера и даже длинных узких «перчиков чили» с заостренными кончиками.

68a1a2eaa3f27_IMG_8605.JPG

68a1a2eaa7483_IMG_8614.JPG

Главный виноградарь здесь Дмитрий Королев, еще вчера — студент ЛГТУ, выпускник этого года. Инженер-строитель пошел работать по своей специальности, но главным его хобби с детства остается виноградарство.

ePaoCjNvTvxhCe4uAXt58KAxOWcgTT2QNoGK2TA7jP3WpOHPzEV2phQgvj4qbPa5eE7sIC7z7w2PBQbryIsg2gwI.jpg

Лет десять назад отец ученика липецкого лицея №66 Димы Королева принес несколько черенков винограда. Их высадили в деревне Сухая Лубна, где живут бабушки и дедушки Димы. Но, увы, виноград никак не хотел плодоносить. Тогда Дима начал искать ответы на вопросы: «Почему не растет виноград? Что нужно изменить?». Читал статьи, смотрел видео, общался с опытными виноградарями — и вскоре научился правильно формировать лозу, обрезать ее, ухаживать и за ней и за землей, на которой разбит виноградник. И усилия дали результат: виноград зацвел, а затем и дал первые грозди. Дима углублялся в тему, изучал сорта, покупал новые черенки, просил у бабушки все больше места под посадки. Семья поддержала: отец и дедушка помогали ставить шпалеры, бабушка выделила участок, а сам Дима проводил все свободное время среди лоз.

— Деньги, которые выдавали родители на карманные расходы, тратил на черенки винограда, — рассказывает Дмитрий.

Школа, институт, работа — ничто не заставило его бросить виноградник. Сегодня у Дмитрия Королёва растет более 100 сортов винограда: и классические столовые сорта, и разные гибриды, которые удивляют не только вкусом, но и формой, цветом, размером ягод.

igTEyT_VxUlgXHAUDBDsddLrY01eQcBBAHtSJO4EVbKiBnY9-GLnmG_Wb1sxbR9X6vILM0XP3jtTlUxgHWsAucuz.jpg

51jKO2Gm3DJWKEcLbrDzUoQL666wJ0hsv7wgQnme66pjUH2XfFdW0EB4MtweBG0cSiI7b7TmEWxPp1oMlTIHlTmG.jpg

«Оскар» – виноград, чьи ягоды напоминают крошечные груши. Необычная форма и насыщенный мускатный вкус делают его одним из самых запоминающихся в коллекции

68a1a2ea97251_IMG_8598.JPG

OUhAVtPoj1KgyuIRr0lH-u4ru56HVeNYwHZkvK9GFpJuJc8yCpUn_UpfE_YRbkcjVXw-QELJv4pRXiP2MR_zAg7o.jpg

  «Хэллоуин» — длинные, заостренные ягоды, похожие на перчики чили, но нежно-янтарного цвета с синеватым отливом. Сорт очень эффектно смотрится на лозе

b56D66QJjsi0hcQ6l90QqwKuk7RbEFS8E2_usteCzp3lPpzFS485HZLU6y4uOpluB1tbsoAvC9-a7as2ER0x5sWX.jpg

AU-BCzd8MNIjDp82wmpJLUFuLHhvFFto2DBeDSi5SHdqSMxmChV1UQMwOvwI0kjKC8UzyThHsKOY5QI0u3xaK08i.jpg

«Флагман» и «Карнавал» — крупные, удлиненные, как пальчики, ягоды с плотной мякотью и ярким вкусом

18RVtdtzDBn8drD1E4tEqloUbJQk4GhJszyX5ny9MzZpWZtbX7UlGDaPRAnwlLYUVwmtr_WVJM032xiSNjaPXUNE.jpg

7M9wUJtsKRS5BHsLNmDZpr10srlynpQ1K86vSrK0F_Z72xiHISWXIxcp0C7R-osBTvLOTHKnXdGyGUTgD6MkgZDl.jpg

«Гелиодор» и «Цимус» – гигантские кишмишные сорта с гроздями до трех килограммов. Сладкие, без косточек. Кишмиш любят все

Впрочем, в коллекции Дмитрия не только экзотика. Здесь есть и морозостойкие сорта для липецкого климата, и раннеспелые — чтобы лакомиться виноградом уже в августе, и поздние — которые хранятся чуть ли не до зимы.

Виноград, — это не только ягода, но и соки и напитки, включая вино, разные сладости, изюм, сортов которого тоже множество. Или, например, на основе виноградного сока делается такое южное лакомство как чурчхела.

Процесс его приготовления Дмитрий продемонстрировал и для читателей GOROD48.

Главное в приготовлении чурчхелы — загустевший виноградные сок, покрывающий орехи. Но орехи это слишком классический вариант. Сейчас чурчхела часто делается из сухофруктов и цукатов.

68a1a2eaa8f52_IMG_8662.JPG

— Для приготовления виноградного «киселя», пяти-шести «гирлянд» орехов, необходим литр виноградного сока. Делим его на две части — поллитра заливаем в кастрюльку и ставим на огонь, остальные 500 миллиграммов смешиваем со стаканом пшеничной муки, разбивая комочки. Затем в закипевший сок аккуратно заливаем мучную массу и помешиваем до загустения. Для сладости добавляется мед. Затем минут двадцать даем покипеть этому вареву и можно окунать наши гирляндочки из орехов в загустевшую массу. Связки аккуратно достаем и подвешиваем на специально приготовленные крючки. Сушится чурчхела до недели, в зависимости от места. Но обычно через два-три дня она уже готова, — говорит Дмитрий показывая весь процесс приготовления этого национального грузинского лакомства.

photo_2025-08-17_17-16-02.jpg

B8p0n701EOjoqeKHqztcjsO1QCtRw4dsyVcgxrXAbs7q_RIQnUIaUFOBsi7bsb_4iJ7laxGgCurRu32fsK-32GWI.jpg

68a1a28628bb5_IMG_20250817_091605.jpg

Кстати, то самое «варево», которое называется по-грузински пеламуши, на Кавказе после приготовления чурчхелы не выбрасывают. Это отдельное сладкое блюдо, которое можно есть, добавляя в него любые орехи или кусочки фруктов. На основе пеламуши, виноградного сока, меда, и муки, существует множество блюд. В аджарском варианте для пеламуши используют кукурузную муку. На Кавказе в целом муку для пеламуши комбинируют, пшеничную мешают с кукурузной, в разных пропорциях.

Что касается виноградарства, то Дмитрий Королев дает начинающим такой совет:

«Прежде чем заняться виноградарством, необходимо тщательно изучить эту тему и правильно организовать свой виноградник, начиная от полива и шпалер, заканчивая коробами (траншейки, в которые на зиму укладываются лозы и укрываются крышками защищая от мороза, прим.ред.). Главное, в самые трудные моменты не опускать руки, хотя в сельском хозяйстве это очень часто хочется сделать. Но даже в самых трудных ситуациях я всегда пытаюсь найти позитивные аспекты, мотивируя себя тем, что всë, что бы ни случилось, в будущем сделает меня умнее в этом вопросе».
Фото GOROD48 и из архива Дмитрия Королева

Комментарии (5)

Галина.
2 минуты назад
Умничка какой. Удачи Дмитрию.
Молодец
12 минут назад
Молодой человек! Профессию приобрел и хобби хорошее.Если бы все были такие целеустремлённые с 14 лет были Россия была бы другой.Успехов,вам,Дмитрий и счастья.
А вы говорите...
14 минут назад
А вы тут пишете, что интернет- это зло. Без интернета вряд ли бы что получилось. Молодец, Дмитрий, что всё изучил. Результат поражает.
Класс !
15 минут назад
Есть же нормальные люди, которые с пользой живут на земле, а не уезжают в человейники.
Ух ты!
16 минут назад
Молодчина!
