От черенка до виноградника: липчанин с 14 лет выращивает солнечную ягоду

За десять лет Дмитрий Королев вырастил виноградник с более сотней сортов солнечной ягоды. Парень делает из винограда соки, напитки, сушит изюм и даже освоил приготовление южного лакомства — чурчхелы.

В вашем браузере отключен JavaScript

Фото GOROD48 и из архива Дмитрия Королева

Выращиванием винограда в средней полосе уже давно никого не удивить. Виноградарей в нашем регионе сотни, если не больше. И даже крупные виноградники в регионе имеются, словно где-нибудь под Анапой или в Алазанской долине Кахетии.На приусадебном участке Королевых в Сухой Лубне лозы растут арочными тоннелями. А нижняя часть этих зеленых тоннелей увешана огромными гроздями ягод. Каких-тут только нет, всех цветов и оттенков, размеров, форм и вкусов. И обычных округлых, зеленых, желтых, синевато-коричневых оттенков, и совсем необычных — сливовидных, грушевидных форм, пальчиковых разного размера и даже длинных узких «перчиков чили» с заостренными кончиками.Главный виноградарь здесь Дмитрий Королев, еще вчера — студент ЛГТУ, выпускник этого года. Инженер-строитель пошел работать по своей специальности, но главным его хобби с детства остается виноградарство.Лет десять назад отец ученика липецкого лицея №66 Димы Королева принес несколько черенков винограда. Их высадили в деревне Сухая Лубна, где живут бабушки и дедушки Димы. Но, увы, виноград никак не хотел плодоносить. Тогда Дима начал искать ответы на вопросы: «Почему не растет виноград? Что нужно изменить?». Читал статьи, смотрел видео, общался с опытными виноградарями — и вскоре научился правильно формировать лозу, обрезать ее, ухаживать и за ней и за землей, на которой разбит виноградник. И усилия дали результат: виноград зацвел, а затем и дал первые грозди. Дима углублялся в тему, изучал сорта, покупал новые черенки, просил у бабушки все больше места под посадки. Семья поддержала: отец и дедушка помогали ставить шпалеры, бабушка выделила участок, а сам Дима проводил все свободное время среди лоз.— Деньги, которые выдавали родители на карманные расходы, тратил на черенки винограда, — рассказывает Дмитрий.Школа, институт, работа — ничто не заставило его бросить виноградник. Сегодня у Дмитрия Королёва растет более 100 сортов винограда: и классические столовые сорта, и разные гибриды, которые удивляют не только вкусом, но и формой, цветом, размером ягод.«Оскар» – виноград, чьи ягоды напоминают крошечные груши. Необычная форма и насыщенный мускатный вкус делают его одним из самых запоминающихся в коллекции«Хэллоуин» — длинные, заостренные ягоды, похожие на перчики чили, но нежно-янтарного цвета с синеватым отливом. Сорт очень эффектно смотрится на лозе«Флагман» и «Карнавал» — крупные, удлиненные, как пальчики, ягоды с плотной мякотью и ярким вкусом«Гелиодор» и «Цимус» – гигантские кишмишные сорта с гроздями до трех килограммов. Сладкие, без косточек. Кишмиш любят всеВпрочем, в коллекции Дмитрия не только экзотика. Здесь есть и морозостойкие сорта для липецкого климата, и раннеспелые — чтобы лакомиться виноградом уже в августе, и поздние — которые хранятся чуть ли не до зимы.Виноград, — это не только ягода, но и соки и напитки, включая вино, разные сладости, изюм, сортов которого тоже множество. Или, например, на основе виноградного сока делается такое южное лакомство как чурчхела.Процесс его приготовления Дмитрий продемонстрировал и для читателей GOROD48.Главное в приготовлении чурчхелы — загустевший виноградные сок, покрывающий орехи. Но орехи это слишком классический вариант. Сейчас чурчхела часто делается из сухофруктов и цукатов.— Для приготовления виноградного «киселя», пяти-шести «гирлянд» орехов, необходим литр виноградного сока. Делим его на две части — поллитра заливаем в кастрюльку и ставим на огонь, остальные 500 миллиграммов смешиваем со стаканом пшеничной муки, разбивая комочки. Затем в закипевший сок аккуратно заливаем мучную массу и помешиваем до загустения. Для сладости добавляется мед. Затем минут двадцать даем покипеть этому вареву и можно окунать наши гирляндочки из орехов в загустевшую массу. Связки аккуратно достаем и подвешиваем на специально приготовленные крючки. Сушится чурчхела до недели, в зависимости от места. Но обычно через два-три дня она уже готова, — говорит Дмитрий показывая весь процесс приготовления этого национального грузинского лакомства.Кстати, то самое «варево», которое называется по-грузински пеламуши, на Кавказе после приготовления чурчхелы не выбрасывают. Это отдельное сладкое блюдо, которое можно есть, добавляя в него любые орехи или кусочки фруктов. На основе пеламуши, виноградного сока, меда, и муки, существует множество блюд. В аджарском варианте для пеламуши используют кукурузную муку. На Кавказе в целом муку для пеламуши комбинируют, пшеничную мешают с кукурузной, в разных пропорциях.Что касается виноградарства, то Дмитрий Королев дает начинающим такой совет:«Прежде чем заняться виноградарством, необходимо тщательно изучить эту тему и правильно организовать свой виноградник, начиная от полива и шпалер, заканчивая коробами (траншейки, в которые на зиму укладываются лозы и укрываются крышками защищая от мороза, прим.ред.). Главное, в самые трудные моменты не опускать руки, хотя в сельском хозяйстве это очень часто хочется сделать. Но даже в самых трудных ситуациях я всегда пытаюсь найти позитивные аспекты, мотивируя себя тем, что всë, что бы ни случилось, в будущем сделает меня умнее в этом вопросе».