Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Общество
Это возмутительно — видеорегистратор записал опасный манёвр перед Петровским мостом
Общество
Завершено следствие в отношении пристававшего к девочкам 66-летнего липчанина
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За что удалили капитана «Металлурга», как после матча бушевал наш вратарь
Спорт
Замена осыпающейся кирпичной облицовки дома на проспекте Победы обойдется в 140 миллионов рублей
Общество
Антициклон с запада принесет в Липецкую область сухую погоду
Погода в Липецке
В Данковском районе зарезали 54-летнего мужчину
Происшествия
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Общество
По делу о вестерне с погоней и стрельбой в предпринимателя вынесен приговор
Происшествия
Происшествия
829
сегодня, 14:48
10

Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр

27-летний липчанин выехал наперерез другой машине у Петровского моста.

Сотрудники Госавтоинспекции нашли лихача из «Лады Гранты», который 18 августа на подъезде к Петровскому мосту не включая указатель поворота нарушил очередность проезда и резко выехал наперерез автомобилю, двигавшемуся по главной дороге. 

«Автоинспекторы задержали нарушителя. Им оказался 27-летний липчанин. В отношении молодого человека автоинспекторы составили административные материалы по части 1 статьи 12.14 и части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. За эти нарушения предусмотрены наказания в виде предупреждения или штрафа в размере 500 и 1000 рублей соответственно», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что несоблюдение очередности проезда на перекрестках — одна из распространенных причин ДТП с пострадавшими. Вчера такой ситуации удалось избежать в том числе, что женщина-водитель подрезанного автомобиля успела снизить скорость.
опасное вождение
опасный маневр
0
1
0
6
5

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Косыревка
31 минуту назад
Снимает с большегрузов Платоном бабла немерено
Ответить
Алкан лтз
53 минуты назад
Эт не о чем он ухмыльнется и продолжит также!
Ответить
Поворот не туда
53 минуты назад
За непрестегнутый ремень штраф больше, хотя ты некому неудобств не создаёшь. А здесь из за опасного маневра совершенного в нарушении пдд могли быть очень тяжёлые последствия. И такой мизерный штрафчик. По хорошему этот водятел должен полгодика ходить ножками по дорожке, что бы до него дошло, что так делать нельзя.
Ответить
Справедливо
сегодня, 15:08
500 рублей впаять надо, чтобы неповадно было!
Ответить
...
сегодня, 15:00
мало от 500 до 1000
Ответить
Да
сегодня, 14:59
Пора за это нарушение отбирать права, и заново перездавать пдд.
Ответить
Внушаемый
сегодня, 14:53
Я сразу подумал что за рулем не пенсионер, они аккуратно ездят !
Ответить
Пенсионер
сегодня, 15:08
Правда, мы не всегда успеваем затормозить. Ну, что бывает, то бывает.
Ответить
Не пенсионер
55 минут назад
Правда, мы не всегда успеваем затормозить. Ну, что бывает, то бывает. Да ладно, тормозите вы хорошо!
Ответить
Бабка Первая
25 минут назад
Да ладно, тормозите вы хорошо! Да ладно, нам уже многое простительно)
Ответить
