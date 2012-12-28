Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Происшествия
сегодня, 14:48
Водителя «Гранты» оштрафуют за опасный маневр
27-летний липчанин выехал наперерез другой машине у Петровского моста.
«Автоинспекторы задержали нарушителя. Им оказался 27-летний липчанин. В отношении молодого человека автоинспекторы составили административные материалы по части 1 статьи 12.14 и части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. За эти нарушения предусмотрены наказания в виде предупреждения или штрафа в размере 500 и 1000 рублей соответственно», — сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Также в Госавтоинспекции напомнили, что несоблюдение очередности проезда на перекрестках — одна из распространенных причин ДТП с пострадавшими. Вчера такой ситуации удалось избежать в том числе, что женщина-водитель подрезанного автомобиля успела снизить скорость.
