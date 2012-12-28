Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Липецкая вечЁрка: перехваченный БПЛА, в «Петропарке» установили аттракционы, и ядовитые пауки
Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне
Здоровье
361
сегодня, 10:25
2
Липецкие врачи спасли подавившуюся рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку
Рыбья кость проткнула мягкие ткани и полностью вошла в горло.
«Эндоскопически кость вытащить не удалось: она проткнула мягкие ткани и полностью вошла в горло. Помочь пациентке смогли специалисты Липецкой областной клинической больницы. Под общей анестезией совместная бригада торакального и челюстно-лицевого хирурга провела успешную операцию, которая не только избавила пациентку от инородного тела, но и спасла от жизнеугрожающего осложнения (медиастенита — воспаления средостения, именно в средостении располагается сердце), которое могло развиться при промедлении», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Анна Маркова.
0
0
0
2
2
Комментарии (2)