Липецкие врачи спасли подавившуюся рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку

Рыбья кость проткнула мягкие ткани и полностью вошла в горло.

Липецкие врачи спасли подавившейся трёхсантиметровой рыбьей костью 83-летнюю пенсионерку. Сначала женщина пыталась извлечь кость самостоятельно, а потом обратилась в дежурную больницу. Случай оказался серьёзным — потребовалась операция под общим наркозом.«Эндоскопически кость вытащить не удалось: она проткнула мягкие ткани и полностью вошла в горло. Помочь пациентке смогли специалисты Липецкой областной клинической больницы. Под общей анестезией совместная бригада торакального и челюстно-лицевого хирурга провела успешную операцию, которая не только избавила пациентку от инородного тела, но и спасла от жизнеугрожающего осложнения (медиастенита — воспаления средостения, именно в средостении располагается сердце), которое могло развиться при промедлении», — рассказала в своём Telegram-канале министр здравоохранения Анна Маркова.