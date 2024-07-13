Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне

Все самое главное про наступивший вторник.

Днём в Липецке 21-23 градуса и без осадков. Синоптики обещают, что в течение ближайших дней дождей в Липецкой области не будет.















С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:



- ул. 60 лет СССР, 13, 15, 19, 21;

- пр-т Победы, 92, 90а, 90, 88.















С 08:00 до 14:00 останутся без электричества:



- ул. Ангарская, 31;

- ул. Ударников.



















- ул. Боевой проезд, 1;

Пробки



С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает желающих в 12:00 принять участие в викторине «Советский Липецк» (12+).













Остановка "Завод пусковых двигателей", 1981 г.

Ответить на вопросы и узнать больше о жизни в канувшей в Лету стране может быть интересно подросткам.

А в библиотечно-информационном центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5) в 17:00 состоится мастер-класс по лапке из глины (6+).















Если вы уже взрослый и хотите ярко завершить сегодняшний день, то вам прямая дорога в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 20:03 здесь начнётся музыкальная импровизация от «Клуба Липецкой комедии» (18+).









Правила прежние: зрители предлагают темы, а юмористы развивают их и шутят, но сегодня – ещё и с музыкальными вставками.

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) заканчивает свою работу выставка «Страницы творчества», на которой были представлены лоскутные изделия. В последний день работы организаторы решили устроить ещё и встречу с авторами работ Еленой и Любовью Трапезниковыми (6+). Мероприятие начнётся в 12:00.



Можно будет не только задать вопросы по технике исполнения представленных на выставке работ, но так же в мельчайших подробностях рассмотреть авторские коллекции одежды «Родные украсы» и «Давай вернёмся».





Фото vk.com/likm48

Во дворе дома на улице Липовская, 4/2 в 18:00 состоится праздник, посвящённый международному Дню дворового спорта (0+).









Развлекательные мероприятия и спортивные конкурсы приготовил детско-юношеский центр «Спортивный».

Сегодня липецкие футболисты играют на выезде с тамбовским «Спартаком» в матче 2-го раунда пути регионов Кубка России. Встречу, которая начнётся на стадионе «Спартак» в 19:15, покажет в прямом эфире главный спортивный телеканал страны «Матч-ТВ».









Это лишь второй случай, когда «Металлург» появится в сетке вещания телеканала. В 2021 году «Матч-ТВ» организовывал трансляцию из Липецка кубковой встречи «Металлурга» и ЦСКА (0:2). Кроме того, в 2010 году «НТВ плюс» показывало кубковую игру «сталеваров» с московским «Спартаком» (0:1).





Что будет с ценами на бензин?



Биржевые цены на топливо в России продолжают расти, и в начале недели бензин марки АИ-92 обновил исторический максимум, достигнув 71,3 тыс. рублей за тонну, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Таким образом, был превзойден рекорд сентября 2023 года. Бензин АИ-95 также заметно подорожал до 80,3 тыс. рублей за тонну, хотя пока не дотянулся до пиковых значений. Дорожает и дизельное топливо.















ГТО за отпуск



17% липчан в опросе SuperJob заявили, что готовы сдать нормы ГТО, если за это им добавят дополнительные дни к отпуску (такое предложение внесено в Госдуму).





Чаще о согласии присоединиться к физкультурникам говорит молодёжь до 35 лет, в этой категории желающих 19%. Треть согласившихся заявили, что хотели бы получить 4-дневный оплачиваемый отпуск, 26% достаточно 3-х дней.













И всё-таки сейчас ситуация не такая, как в СССР – бегать и подтягиваться ради просто общественного одобрения готовы не все, большинству требуются стимулы – дополнительный отпуск или балы к ЕГЭ, которые уже начисляют обладателям знакчков ГТО.

