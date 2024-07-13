Все новости
Общество
275
сегодня, 07:00
2

Сегодня в Липецке: «Металлург» в федеральном эфире, цены на бензин стабилизируются к концу года, но – на высоком уровне

Все самое главное про наступивший вторник.

Дожди ушли

Днём в Липецке 21-23 градуса и без осадков. Синоптики обещают, что в течение ближайших дней дождей в Липецкой области не будет.

_DSC064012.jpg

Отключение воды

С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. 60 лет СССР, 13, 15, 19, 21;
- ул. Бачурина, 2,5,8;
- ул. Меркулова, 37, 39, 39а, 41, 45, 47, 49, 51а;
- ул. Октябрьская, 74, 80а;
- пр-т Победы, 92, 90а, 90, 88.

photo_2024-07-13_05-54-49.jpg

Отключение света

С 08:00 до 14:00 останутся без электричества:

- ул. Ангарская, 31;
- ул. Жактовская, 1а, 12, 25, 26а, 38;
- ул. Исполкомовская, 7;
- ул. Минская, 49а;
- ул. Ново-Весовая, 14 - 33;
- ул. Паровозная, 11а;
- ул. Поселковая, 1а, 2а, 4, 30в, 33, 47а;
- ул. Прудная, 1, 1в, 1г, 1д, 2, 11;
- ул. Рудничная, 17, 21, 25;
- ул. Ударников.

0J2A6236 копия.jpg

С 09:00 до 17:00 обесточат:

- ул. Боевой проезд, 1;
- ул. Ботаническая, 4, 19, 25, 26, 29, 34;
- ул. Зеленая;
- ул. Ильича, 31, 31а, 42, 48, 50, 52, 54, 54а;
- ул. Каменный Лог, 38, 53;
- ул. Свиридова, 5;
- пер. Моторный, 1-14;
- пер. Парковый, 1 - 11;
- пер. Стандартный, 1.

В Ссёлках в это же время отключат электроэнергию:

- ул. Аллейная;
- ул. Вешенская, 1;
- ул. Космонавтов, 1а;
- ул. Листопадная, 2, 4;
- ул. Посадская;
- ул. Провинциальная, 10, 17;
- ул. Ракитная;
- ул. Сокольская.

Погрузится в потёмки и садоводчество «Металлург-6».

Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


«Советский Липецк»

Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашает желающих в 12:00 принять участие в викторине «Советский Липецк» (12+).

2qhL-6R8RDh0ml8zYmfDG1qLq5s6LJ9FqYIxFEGNm8fRZTZYnVyHvzos4H3Isd1gM6IbEjp0fbJej1AIfcn9wjb8.jpg

Остановка "Завод пусковых двигателей", 1981 г. 

Ответить на вопросы и узнать больше о жизни в канувшей в Лету стране может быть интересно подросткам.

Лепка из глины

А в библиотечно-информационном центре «Левобережный» (пр-т Мира, 5) в 17:00 состоится мастер-класс по лапке из глины (6+).

9tys2jd8o8u3hrlj2u41b70em4l17fdw.jpg

Музыкальная импровизация

Если вы уже взрослый и хотите ярко завершить сегодняшний день, то вам прямая дорога в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 20:03 здесь начнётся музыкальная импровизация от «Клуба Липецкой комедии» (18+).

h3Nn6VKIsFo.jpg

Правила прежние: зрители предлагают темы, а юмористы развивают их и шутят, но сегодня – ещё и с музыкальными вставками.

Встреча с модельерами

В Липецком историко-культурном музее (ул. Космонавтов, 2) заканчивает свою работу выставка «Страницы творчества», на которой были представлены лоскутные изделия. В последний день работы организаторы решили устроить ещё и встречу с авторами работ Еленой и Любовью Трапезниковыми (6+). Мероприятие начнётся в 12:00.

Можно будет не только задать вопросы по технике исполнения представленных на выставке работ, но так же в мельчайших подробностях рассмотреть авторские коллекции одежды «Родные украсы» и «Давай вернёмся».

x-h8Dj-4SIMTxhT6SU2kPofQcfjyDVopejtYnq83z3gkbpdCpn8xrNlHUna2lisUjVoddhuyfatG9Vst4PGWotfi.jpg
Фото vk.com/likm48

После закрытия выставки коллекции отправятся в Рязань на фестиваль «Шили-были и носили».

Спортивный праздник

Во дворе дома на улице Липовская, 4/2 в 18:00 состоится праздник, посвящённый международному Дню дворового спорта (0+).

73m60u6yuzfa6t6scqizyaqnjfj0u8p0.JPG

Развлекательные мероприятия и спортивные конкурсы приготовил детско-юношеский центр «Спортивный».

«Металлург» в прямом эфире «Матч-ТВ»

Сегодня липецкие футболисты играют на выезде с тамбовским «Спартаком» в матче 2-го раунда пути регионов Кубка России. Встречу, которая начнётся на стадионе «Спартак» в 19:15, покажет в прямом эфире главный спортивный телеканал страны «Матч-ТВ».

IMG_1409.JPG

Это лишь второй случай, когда «Металлург» появится в сетке вещания телеканала. В 2021 году «Матч-ТВ» организовывал трансляцию из Липецка кубковой встречи «Металлурга» и ЦСКА (0:2). Кроме того, в 2010 году «НТВ плюс» показывало кубковую игру «сталеваров» с московским «Спартаком» (0:1).

На этот раз на платных платформах, которые входят в состав холдинга «Матч», будут транслировать десятки матчей Кубка России из разных городов, но именно наш – на главном (бесплатном) канале.

Что будет с ценами на бензин?

Биржевые цены на топливо в России продолжают расти, и в начале недели бензин марки АИ-92 обновил исторический максимум, достигнув 71,3 тыс. рублей за тонну, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Таким образом, был превзойден рекорд сентября 2023 года. Бензин АИ-95 также заметно подорожал до 80,3 тыс. рублей за тонну, хотя пока не дотянулся до пиковых значений. Дорожает и дизельное топливо.

IMGP933813.jpg

По мнению аналитика, рост может прекратиться к концу года, но цены вряд ли порадуют россиян.

- Если текущая динамика сохранится, то к концу 2025 года мы увидим стабилизацию цен на высоком уровне, бензин АИ-92 может закрепиться в диапазоне 72–75 тыс. рублей за тонну, а АИ-95 на отметках около 82–85 тыс. рублей. Усиленные меры регулирования способны временно сгладить колебания, однако рынок демонстрирует, что даже административные ограничения не способны сдержать фундаментальный рост. Для инвесторов это означает сохранение интереса к нефтеперерабатывающему сектору, но одновременно и повышенные риски инфляционного давления в экономике в целом, - заключил Черном.

ГТО за отпуск

17% липчан в опросе SuperJob заявили, что готовы сдать нормы ГТО, если за это им добавят дополнительные дни к отпуску (такое предложение внесено в Госдуму).

Чаще о согласии присоединиться к физкультурникам говорит молодёжь до 35 лет, в этой категории желающих 19%. Треть согласившихся заявили, что хотели бы получить 4-дневный оплачиваемый отпуск, 26% достаточно 3-х дней.

6tpo53jras2hvkwm8gt9xxgvfywsjc7f.JPG

И всё-таки сейчас ситуация не такая, как в СССР – бегать и подтягиваться ради просто общественного одобрения готовы не все, большинству требуются стимулы – дополнительный отпуск или балы к ЕГЭ, которые уже начисляют обладателям знакчков ГТО.

Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.

Сегодня в Липецке
0
0
1
2
1

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Влюбчивый
33 минуты назад
Чё ж все мероприятия так поздно будут? Не могли что ли по раньше?!
Ответить
Электорат
37 минут назад
Доброго утра нашим сладеньким депутатам!
Ответить
