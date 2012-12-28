Липецкая вечЁрка: дерзкое ограбление, хорошие новости из Военного городка и переход для Мудиловки
Липецкие врачи спасли малыша, поперхнувшегося кусочком морковки
На этой неделе в больницу экстренно доставили годовалого мальчика, который подавился кусочком моркови во время еды.
При обследовании врачи обнаружили поджатое лёгкое на рентгеновском снимке. Бригада эндоскопистов и анестезиологов оперативно провела вмешательство — с помощью специального оборудования медики аккуратно извлекли застрявший кусочек моркови из бронхов.
Угроза жизни устранена, состояние малыша стабилизировалось. В ближайшее время его готовят к выписке, сообщили в областной детской больнице.
