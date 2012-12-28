Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Ремонт Липецкой областной библиотеки: вторая попытка
Библиотеку собираются открыть после ремонта к концу 2026 года.
Напомним, контракт на такую же сумму был разыгран в марте 2025 года. Его получило ООО «Технопарк в сфере высоких технологий „ИТ-Парк Липецк“, снизив первоначальную цену до 70,4 миллиона рублей. Однако с заданием компания справиться не смогла. Контракт с ней расторгли.
Зданию областной библиотеки более 60 лет, его ни разу капитально не ремонтировали. В 2023 году началось преображение библиотеки. Сначала был обновлён ее фасад, а по новому контракту выполнят внутренний ремонт с заменой коммуникаций. Открыть библиотеку, если все пойдет по плану, должны к концу 2026 года. Пока же читатели пользуются библиотекой на улице Неделина.
