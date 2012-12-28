В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды

Воды в Тербунском районе хватит, чтобы напоить на местных фермах более 17 тысяч поросят, а песка в Ссёлках — миллионы кубов.

Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, в Липецкой области минерально-сырьевая база может пополниться строительными песками на 4 млн м3. Именно такой объем составляют прогнозные ресурсы Ссёлковского участка недр. На него областные экологи предоставили право пользования в целях поисков и оценки месторождений.Параллельно в Тербунском округе поставлены на государственный баланс запасы подземных вод объемом 449,75 м³/сутки. Вода будет использоваться для хозяйственно-бытовых и технических нужд сельхозпредприятия, включая обеспечение водой 17 098 поросят.