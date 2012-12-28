Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Сегодня в Липецке: приметы на Медовый спас и на чьей стороне закон – работника или работодателя?
В районе Ссёлок — огромные запасы песка, а Тербунов — воды
Воды в Тербунском районе хватит, чтобы напоить на местных фермах более 17 тысяч поросят, а песка в Ссёлках — миллионы кубов.
Параллельно в Тербунском округе поставлены на государственный баланс запасы подземных вод объемом 449,75 м³/сутки. Вода будет использоваться для хозяйственно-бытовых и технических нужд сельхозпредприятия, включая обеспечение водой 17 098 поросят.
