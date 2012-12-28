Все новости
Происшествия
968
сегодня, 15:28
2

Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене

Он получил переломом ребер, позвоночника, основания и свода черепа.

Ремонт автомобиля кустарным способом закончился трагедией и уголовным делом. Эта история произошла в сентябре прошлого года. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в гараже на улице Фестивальной липчанин вместе со знакомым ремонтировал автомобиль «Митсубиси Эклипс». По данным следствия, имеющий десятилетний водительский стаж мужчина пренебрег мерами безопасности и не обеспечил надлежащую фиксацию автомобиля, который во время ремонта поехал и в результате придавил его знакомого к стене гаража. В результате здоровью мужчины был причинён тяжкий вред: ему диагностировали переломы ребер, позвоночника, основания и свода черепа.

Прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Также потерпевшим заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в полтора миллиона рублей.
несчастный случай
техника безопасности
0
5
1
1
2

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Юрист
34 минуты назад
При выплачивании материального ущерба (в данном случае, это медицинские расходы) иск по моральному вреду судом, как правило, не рассматривается. Да и на чем основан иск? Какой там моральный иск?
Ответить
Фунтик
47 минут назад
А кто будет моральный вред выплачивать?
Ответить
