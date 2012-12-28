Ольга Емельянова: «Всё имущество арестовано, а туристы требуют с меня долги мужа-депутата»
Происшествия
сегодня, 15:28
Машина поехала в гараже во время ремонта: мужчину придавило к стене
Он получил переломом ребер, позвоночника, основания и свода черепа.
Прокурор Левобережного района Липецка направил в суд уголовное дело по части первой статьи 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Также потерпевшим заявлен гражданский иск о компенсации морального вреда в полтора миллиона рублей.
