Происшествия
сегодня, 10:30
Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора
Злоумышленники выдумывают всё новые способы обмана.
27-летний липчанин поверил звонку «сотрудника Центробанка» и под предлогом обеспечения сохранности средств перевёл мошенникам через банкомат в Грязях 240 000 рублей.
59-летний липчанин с 11 по 13 августа общался с «сотрудниками маркетплейса» под предлогом получения посылки. А потом его убедили в необходимости сохранения денег от посягательства третьих лиц: мужчина перевёл мошенникам через банкомат 432 000 рублей.
А в Усмани в полицию обратилась 37-летняя женщина, которую 12 августа неизвестный убедил отправить на «безопасный счёт» 118 000 рублей. Деньги ей помогла перевести через мобильное приложение банка 15-летняя дочь.
