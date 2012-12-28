Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора

Злоумышленники выдумывают всё новые способы обмана.

13 августа в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 12 августа неизвестный сообщил липчанке о пересмотре трудового договора, после чего женщина перешла по присланной ей ссылке и с её счёта пропали 99 190 рублей.27-летний липчанин поверил звонку «сотрудника Центробанка» и под предлогом обеспечения сохранности средств перевёл мошенникам через банкомат в Грязях 240 000 рублей.59-летний липчанин с 11 по 13 августа общался с «сотрудниками маркетплейса» под предлогом получения посылки. А потом его убедили в необходимости сохранения денег от посягательства третьих лиц: мужчина перевёл мошенникам через банкомат 432 000 рублей.А в Усмани в полицию обратилась 37-летняя женщина, которую 12 августа неизвестный убедил отправить на «безопасный счёт» 118 000 рублей. Деньги ей помогла перевести через мобильное приложение банка 15-летняя дочь.