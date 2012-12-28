Все новости
Происшествия
495
сегодня, 10:30
13

Липчанку обманули мошенники под предлогом пересмотра трудового договора

Злоумышленники выдумывают всё новые способы обмана.

13 августа в Липецке в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 41-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 12 августа неизвестный сообщил липчанке о пересмотре трудового договора, после чего женщина перешла по присланной ей ссылке и с её счёта пропали 99 190 рублей.

27-летний липчанин поверил звонку «сотрудника Центробанка» и под предлогом обеспечения сохранности средств перевёл мошенникам через банкомат в Грязях 240 000 рублей.

59-летний липчанин с 11 по 13 августа общался с «сотрудниками маркетплейса» под предлогом получения посылки. А потом его убедили в необходимости сохранения денег от посягательства третьих лиц: мужчина перевёл мошенникам через банкомат 432 000 рублей.

А в Усмани в полицию обратилась 37-летняя женщина, которую 12 августа неизвестный убедил отправить на «безопасный счёт» 118 000 рублей. Деньги ей помогла перевести через мобильное приложение банка 15-летняя дочь.
Комментарии (13)

Сначала новые
Правда
45 минут назад
За то банки творят дичь вместо реальной помощи. Сегодня проходили медобследование детей к школе. Каждый врач оплачивался отдельно. Так мне карту заблокировали. И это при платеже в пятьсот рублей. Потом по телефону сотрудник банка мне сорок минут мозг выедал своими вопросами. Результат - все записи "слетели" по времени. Вопрос- кто ответит? Пора наверное переходить в наличку. Как всегда одно очковтирательство и проблемы нормальным людям.
Ответить
Липчанин
19 минут назад
Хватит страшилки распространять! Банки не блокируют платежи в организации и маркеты. Только переводы, имеющие признаки не характерных для владельца карты действий. А все, что оплачивается в стандартном порядке вряд ли.... Если только счета медицинской организации не за границей :)
Ответить
Юрист
10 минут назад
Хватит страшилки распространять! Банки не блокируют платежи в организации и маркеты. Только переводы, имеющие признаки не характерных для владельца карты действий. А все, что оплачивается в стандартном порядке вряд ли.... Если только счета медицинской организации не за границей :) Верное замечание. Если ситуация правдива, то тогда вопрос уже не к банку, а к медомганизации. Либо человек переводил напрямую врачам, что запрещено.
Ответить
кто знает
27 минут назад
платное медобследование? а может это тоже какое-то мошенничество?..
Ответить
Верно
37 минут назад
Конечно, удобнее наличка. И налоговая меньше видит. И при отсутствии интернета возможна оплата. И банки лишних вопросов не задают. Мы просто расслабились с этим безналом за последние десять лет.
Ответить
Гостья
18 минут назад
Конечно, удобнее наличка. И налоговая меньше видит. И при отсутствии интернета возможна оплата. И банки лишних вопросов не задают. Мы просто расслабились с этим безналом за последние десять лет. К сожалению цифрового рубля в ближайшее время нам не избежать. А с учëтом как у нас всë работает...
Ответить
Верно
9 минут назад
К сожалению цифрового рубля в ближайшее время нам не избежать. А с учëтом как у нас всë работает... Что значит, не избежать цифрового рубля. Наличку никто при этом не отменяет и не отменит.
Ответить
Гостья
2 минуты назад
Что значит, не избежать цифрового рубля. Наличку никто при этом не отменяет и не отменит. И наличку отменят. Не сразу конечно. Но, как Вы сами написали " И налоговая меньше видит". Вот чтобы она больше и лучше видела еë и отменят.
Ответить
Лиза
59 минут назад
Перевели, сами виноваты, насильно у них деньги никто не отбирал.
Ответить
Юрист
50 минут назад
Хотя это и формально является мошенничеством, но доказать даже этот факт можно. Это добровольный перевод. Надо думать, что делаешь.
Ответить
И ах, и ох...
сегодня, 11:05
Стабильные утренние новости
Ответить
Павел
сегодня, 10:44
Да и мы и никому не должны быть нужны. Мы сто, котята слепые, беспомощные? Сами должны разбираться.
Ответить
Нонка
сегодня, 10:38
Да ...Кому мы нужны -все эти звонящие хотят лишь денег И получают приличные суммы Кому мы нужны?;
Ответить
