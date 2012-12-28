Липецкая вечЁрка: гибель кикбоксера, коммунальный потоп и липчанин отсудил деньги за обучение
В РФ предложили резко увеличить декретные
При рождении второго ребенка показатель стоит поднять до 60% от среднего дохода и выплачивать 2,5 года, считает Александр Ларионов. А после появления третьего — до 80%, продлив до трех лет. Как следует из доклада ВЦИОМ, в прошлом году в РФ родилось 1,22 млн детей. Это на 3,4% меньше, чем в 2023-м. Показатель падает последние девять лет.
Резкое повышение выплат может повлечь за собой рост тарифов страховых взносов, в нынешних условиях это не представляется возможным, уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Но продление срока оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком было бы полезно, считает он.
На реализацию мер может потребоваться от 5 до 15 млрд рублей в первые 18 месяцев, сказал независимый эксперт Андрей Бархота. А далее — от 20 до 30 млрд ежегодно с учетом увеличения интереса к программе.
В июле президент РФ Владимир Путин сказал, что нынешних мер поддержки семей недостаточно для преодоления демографического спада, поручив проработать дополнительные.
