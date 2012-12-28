Все новости
В России
33
19 минут назад

В РФ предложили резко увеличить декретные

В России призвали увеличить декретные для роста рождаемости. Такое предложение содержится в статье за авторством старшего научного сотрудника ИНП РАН Александра Ларионова, сообщают «Известия». В настоящее время размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка. Минимальная сумма равна 9 тыс. рублей, а максимальная — 69 тыс.

При рождении второго ребенка показатель стоит поднять до 60% от среднего дохода и выплачивать 2,5 года, считает Александр Ларионов. А после появления третьего — до 80%, продлив до трех лет. Как следует из доклада ВЦИОМ, в прошлом году в РФ родилось 1,22 млн детей. Это на 3,4% меньше, чем в 2023-м. Показатель падает последние девять лет.

Резкое повышение выплат может повлечь за собой рост тарифов страховых взносов, в нынешних условиях это не представляется возможным, уверен доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Но продление срока оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком было бы полезно, считает он.

На реализацию мер может потребоваться от 5 до 15 млрд рублей в первые 18 месяцев, сказал независимый эксперт Андрей Бархота. А далее — от 20 до 30 млрд ежегодно с учетом увеличения интереса к программе.

В июле президент РФ Владимир Путин сказал, что нынешних мер поддержки семей недостаточно для преодоления демографического спада, поручив проработать дополнительные.

демография
рождаемость
0
0
0
0
0

