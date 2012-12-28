14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера

Мальчик пояснил, что разбил стекло не намеренно.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по городу Ельцу установили личность подростка, повредившего элемент стеклянного ограждения в сквере имени Соломенцева, а также свидетелей инцидента.Об этой истории 5 августа рассказал мэр Ельца Вячеслав Жабин. Он же обнародовал видео с камер наблюдения.Камеры зафиксировали, как после удара ногой по хрупкой конструкции стекло рассыпалось.«Мы приложили немало усилий, чтобы благоустроить сквер, сделать его привлекательным местом отдыха горожан, и такие случаи вандализма вызывают глубокое сожаление. Прошу вас проявить сознательность и сообщать обо всех случаях противоправных действий, направленных против городского имущества. Виновники обязательно понесут заслуженное наказание согласно действующему законодательству», — отметил Вячеслав Жабин.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ограждение повредил 14-летний житель Елецкого района. Мальчик рассказал полицейским, что разбил стекло не намеренно.Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.