Арматура прошла в сантиметре от головного мозга: ельчанин чудом остался жив после падения с лестницы
Мошенники посоветовали ельчанину скачать российский мессенджер, на который переходят все госструктуры
Происшествия
979
сегодня, 16:28
11
14-летний подросток выбил ногой стеклянное ограждение сквера
Мальчик пояснил, что разбил стекло не намеренно.
Об этой истории 5 августа рассказал мэр Ельца Вячеслав Жабин. Он же обнародовал видео с камер наблюдения.
Камеры зафиксировали, как после удара ногой по хрупкой конструкции стекло рассыпалось.
«Мы приложили немало усилий, чтобы благоустроить сквер, сделать его привлекательным местом отдыха горожан, и такие случаи вандализма вызывают глубокое сожаление. Прошу вас проявить сознательность и сообщать обо всех случаях противоправных действий, направленных против городского имущества. Виновники обязательно понесут заслуженное наказание согласно действующему законодательству», — отметил Вячеслав Жабин.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ограждение повредил 14-летний житель Елецкого района. Мальчик рассказал полицейским, что разбил стекло не намеренно.
Проверка продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
2
0
7
0
2
Комментарии (11)