Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
Сегодня в Липецке: День одиноких женщин, за большинством липчан уже открыли слежку на работе
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Здоровье
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53 минуты назад
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Уже 5085 человек пострадали от укусов клещей
В 69,5% случаев клещи присасывались к людям возле их домов и на приусадебных участках.
В 69,5% случаев клещей присасывались к людям возле их домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей в природных условиях (17%), в садоводческих товариществах (4,1%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,3%).
Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.
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