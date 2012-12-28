Уже 5085 человек пострадали от укусов клещей

В 69,5% случаев клещи присасывались к людям возле их домов и на приусадебных участках.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали 5085 человек, из них 2339 детей. По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, из снятых с людей и доставленных в лаборатории клещей иксодовым клещевым боррелиозом был заражены 15,8%, гранулоцитарным анаплазмозом человека — 4%, моноцитарным эрлихиозом человека — 0,1%.В 69,5% случаев клещей присасывались к людям возле их домов и на приусадебных участках. Также клещи нападали на людей в природных условиях (17%), в садоводческих товариществах (4,1%), в парках (3,6%) и на кладбищах (1,3%).Напомним, в Липецкой области исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе лабораторий Центра гигиены и эпидемиологии в Липецкой области, Липецкой областной клинической инфекционной больницы и Липецкого областного кожно-венерологического диспансера.