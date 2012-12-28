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Погода в Липецке
184
33 минуты назад
2

Южный циклон принесет в Липецкую область дожди и град

4 августа через территорию Липецкой области пройдет южный циклон, который принесет дожди, местами сильные, с грозами, ливни, в отдельных районах град, при грозах порывы ветра будут достигать 15-17 м/сек. 5 августа кратковременные дожди пройдут лишь местами. 6 августа осадки прекратятся.

Среднесуточные температуры воздуха составят 21-22 градуса тепла, что на 1-2 гардуса ниже нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 августа в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью дожди, местами сильные, грозы, днем кратковременные дожди, местами ливни и грозы, в отдельных районах град. Ветер ночью северный, днем южный, 8-13 м/сек, при грозах местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью будет от +15 до +20 градусов, днем – от +22 до +27.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные, днем кратковременные дожди, грозы. Температура ночью будет от +17 до +19 градусов, днем – от +24 до +26 градусов.

День 4 августа стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +40. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1969 году – 6 градусов тепла.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Ураа
13 минут назад
Ну наконец-то дожди. Долго ждали
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мдэа
18 минут назад
Давно града не было что-то, уже как месяц
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